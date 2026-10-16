Для моркви виберіть добре освітлену ділянку, захищену від сильного вітру

Підзимовий посів моркви дає змогу отримати ранній урожай і звільнити грядку для інших культур уже на початку літа. Однак важливо правильно вибрати час, щоб насіння не проросло до настання морозів. Для осіннього посіву також варто підбирати сорти, які підходять для вирощування таким способом. Більше про це пишуть «Новини Вінниці».

Коли сіяти моркву восени

Найчастіше моркву під зиму сіють наприкінці жовтня або на початку листопада. Водночас орієнтуватися потрібно не лише на календар, а й на погоду. Оптимальний час настає тоді, коли температура повітря протягом дня тримається приблизно на рівні +5 °C, а вночі вже можливі заморозки.

Якщо посіяти моркву надто рано, насіння може прорости ще восени, а молоді сходи загинуть через мороз. Якщо ж затягнути з роботою, підготувати грядку буде складніше. Тому варто стежити за прогнозом погоди й проводити посів після встановлення стійкого похолодання.

Як підготувати грядку для підзимового посіву

Для моркви виберіть добре освітлену ділянку, захищену від сильного вітру. Приблизно за місяць до посіву перекопайте ґрунт, приберіть бур’яни та внесіть перегній. Заздалегідь підготуйте борозни завглибшки близько 3 см, залишаючи між ними приблизно 30 см.

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Сіяти потрібно в суху погоду, коли ґрунт уже охолонув. Розподіліть сухе насіння в підготовлених борознах і засипте землею. Після цього замульчуйте грядку тирсою, хвоєю або торфом. Насіння перед посівом не замочуйте, а ділянку не поливайте, щоб не спровокувати передчасне проростання.

Які сорти моркви підходять для посіву під зиму

Для осіннього посіву обирайте сорти, придатні для раннього вирощування. Серед варіантів, які можна розглянути, – «Абако», «Нантська», «Монтана», «Курода», «Абразо» та «Вітамінна».

Під час купівлі насіння перевіряйте рекомендації виробника щодо строків посіву й умов вирощування. Також враховуйте, що після зимівлі сходить не все насіння, тому для підзимового посіву радять купувати приблизно на 25% більше, ніж потрібно для весняного.