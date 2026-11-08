Не варто поспішати з викопуванням одразу після першого морозу

Після перших осінніх заморозків жоржини зазвичай перестають цвісти: листя темніє, стебла в’януть, а квітки втрачають привабливий вигляд. Проте пошкодження надземної частини ще не означає загибелі всієї рослини. У ґрунті залишаються бульби, які можна зберегти до весни й висадити наступного сезону. Як це зробити, розповідає Gardening Know How.

Коли викопувати жоржини після перших заморозків

Не варто поспішати з викопуванням одразу після першого морозу. Заморозки пошкоджують надземну частину рослини й сигналізують про завершення вегетаційного періоду. Після цього поживні речовини продовжують накопичуватися в бульбах, тому їм бажано дати ще трохи часу для дозрівання.

Якщо погода дозволяє, зачекайте приблизно тиждень після перших заморозків. За цей період бульби зможуть підготуватися до періоду спокою. Водночас не залишайте їх у землі надовго, якщо прогнозують сильне похолодання або промерзання ґрунту.

Орієнтуйтеся не лише на календар, а й на місцеві погодні умови. У регіонах із холодними зимами викопування краще не відкладати, адже низькі температури можуть пошкодити підземну частину рослини.

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Чи можна залишати бульби жоржин у землі на зиму

Спосіб зимівлі залежить від клімату, типу ґрунту та наявності надійного укриття. У місцевостях із морозними зимами бульби зазвичай викопують щороку. Якщо земля промерзає на значну глибину, залишений у ній посадковий матеріал може загинути.

У регіонах із м’якшим кліматом жоржини іноді залишають на клумбах. Однак для цього потрібен добре дренований ґрунт, у якому не застоюється вода, а також захист від холоду. Надмірна вологість узимку може спричинити загнивання бульб навіть тоді, коли сильних морозів немає.

Якщо ви не впевнені, чи переживуть жоржини зиму у відкритому ґрунті, безпечніше викопати їх і зберігати в приміщенні. Особливо це стосується рідкісних сортів, які не хочеться втратити.

Як правильно підготувати бульби до викопування

Перед початком роботи дочекайтеся, коли надземна частина рослини почне відмирати. Якщо листя ще залишається зеленим, воно продовжує забезпечувати бульби поживними речовинами. Проте за загрози сильних морозів не варто чекати повного висихання стебел.

Для викопування використовуйте садові вила або лопату. Відступіть від основи стебла, щоб не зачепити бульбове гніздо, і обережно підніміть його разом із землею. Не тягніть рослину за залишки стебел, адже так можна пошкодити бульби або місця їхнього з’єднання.

Після викопування обережно приберіть надлишок ґрунту та огляньте посадковий матеріал. Пошкоджені або підгнилі частини потрібно відокремити від здорових, щоб проблема не поширилася під час зберігання.

Чому бульбам потрібне просушування

Перед закладанням на зиму бульби жоржин мають добре просохнути. Для цього їх розкладають у затіненому місці з достатньою циркуляцією повітря. Не залишайте посадковий матеріал під прямими сонячними променями або біля джерел сильного тепла.

Тривалість просушування залежить від розміру бульб, їхньої вологості та умов у приміщенні. Великі гнізда можуть потребувати більше часу, ніж невеликі. Важливо не поспішати з пакуванням, адже залишкова волога під час зимового зберігання підвищує ризик появи гнилі.

Після просушування ще раз перевірте бульби та приберіть залишки землі, сухі корінці й пошкоджені частини. Працюйте обережно, щоб не травмувати здорові ділянки.

Як зберігати жоржини взимку

Для зимівлі оберіть прохолодне місце, де температура залишається стабільною і не опускається до мінусових значень. Бульби можна розмістити в ящиках із сухим субстратом або іншим придатним матеріалом, який допомагатиме контролювати вологість.

Не складайте їх щільно одна до одної та періодично перевіряйте стан посадкового матеріалу. Якщо помітите м’які ділянки, плісняву або ознаки загнивання, відокремте уражені екземпляри. Якщо бульби надмірно зморщуються, це може свідчити про занадто сухі умови зберігання.

Навесні огляньте посадковий матеріал і відберіть здорові бульби для висаджування. Коли мине загроза сильних заморозків, жоржини можна буде повернути на клумби.