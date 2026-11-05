Осіння посадка має кілька переваг

Калина, глід і горобина можуть стати гарним доповненням саду, адже ці рослини не лише прикрашають ділянку, а й добре пристосовуються до прохолодного клімату. Їх можна висаджувати восени, якщо ґрунт ще не промерз, а погодні умови дозволяють саджанцям прижитися на новому місці. Як правильно вибрати посадковий матеріал, підготувати ділянку та подбати про молоді рослини перед настанням морозів, пише «Сільський господар».

Чому кущі краще висаджувати восени

Осіння посадка має кілька переваг. Прохолодна погода зменшує випаровування вологи, а ґрунт зазвичай залишається достатньо зволоженим після осінніх дощів. Завдяки цьому саджанцям легше пристосуватися до нового місця та розвивати кореневу систему.

Ще одна перевага полягає в тому, що навесні не доведеться витрачати час на висаджування цих рослин. Садівники зможуть зосередитися на інших сезонних роботах, а кущі, які успішно перезимують, почнуть розвиватися з настанням тепла.

Для осінньої посадки важливо вибрати відповідний період. Орієнтуватися потрібно передусім на погоду. Якщо ґрунт уже промерз або очікуються сильні морози, роботу краще відкласти.

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Як вибрати місце та підготувати ділянку

Для посадки варто придбати здорові саджанці з добре розвиненим корінням. Перед купівлею огляньте рослину: корені не повинні бути пересушеними або пошкодженими, а на гілках не має бути ознак хвороб.

Місце для кущів обирайте з урахуванням потреб конкретної рослини. Найчастіше підходять сонячні ділянки або місця з легкою півтінню. Перед посадкою ґрунт потрібно перекопати, видалити бур’яни та підготувати посадкові ями.

Краще викопувати ями приблизно 50 см завглибшки, а між рослинами залишати 2,5–3 м. Для заповнення можна змішати верхній шар землі з перегноєм і торфом. Підготовлені ями слід добре полити й залишити приблизно на тиждень.

Як правильно посадити калину, глід і горобину

Розмір посадкової ями має відповідати кореневій системі саджанця: вона повинна бути достатньо просторою, щоб коріння не доводилося загинати. Перед засипанням землею його потрібно обережно розправити.

Після цього заповніть яму ґрунтовою сумішшю, злегка ущільніть землю навколо саджанця та рясно полийте. Важливо не утрамбовувати ґрунт надто сильно, щоб не перешкоджати доступу повітря до коріння.

Після посадки пристовбурне коло можна замульчувати торфом або компостом. Такий шар допоможе довше утримувати вологу в ґрунті та частково захистить коріння від різких перепадів температури.

Як доглядати за молодими саджанцями перед зимою

Після висаджування рослини потрібно поливати, особливо якщо осінь видалася сухою. Водночас не варто допускати застою води біля коріння. Перед настанням стійких морозів молоді саджанці можна додатково захистити лапником або агроволокном.

Окрему увагу варто приділити вибору місця для калини та горобини. Ці рослини краще розміщувати на певній відстані одна від одної, а під час планування саду враховувати їхні потреби та особливості.