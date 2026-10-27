Орієнтуйтеся на погоду, стан ґрунту та рекомендації виробника

Осінній догляд за полуницею допомагає кущам відновитися після плодоношення та підготуватися до зимових холодів. Для підживлення можна використовувати компост, спеціальні комплексні добрива або органічні засоби. Одним із варіантів поділилася садівниця Ольга Мартинишин.

Як приготувати настій курячого посліду

Для приготування органічного добрива садівниця використовує курячий послід і воду. За її рецептом, послідом заповнюють приблизно третину відра, а решту доливають водою. Суміш залишають приблизно на два тижні для бродіння, час від часу перемішуючи.

Важливо пам’ятати, що такий настій є концентрованим. Його не можна виливати під кущі в нерозведеному вигляді: це може спричинити опіки кореневої системи. Крім того, домашнє бродіння не гарантує знищення хвороботворних мікроорганізмів.

Тому для підживлення полуниці безпечніше використовувати готовий органічний засіб із зазначеними пропорціями або дотримуватися перевірених рекомендацій щодо розведення курячого посліду. Якщо використовуєте домашній настій, не визначайте його концентрацію навмання.

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Як правильно підживлювати полуницю

Під час внесення добрива важливо враховувати стан кущів і вологість ґрунту. Не поливайте полуницю концентрованим настоєм і не допускайте потрапляння добрива на листя та в центр розетки. Якщо ґрунт сухий, перед підживленням його варто зволожити звичайною водою.

Не слід вважати одну склянку універсальною нормою для кожного куща. Допустима кількість залежить від концентрації розчину, віку рослин, стану ґрунту та рекомендацій до конкретного добрива.

Восени також не варто надмірно підживлювати полуницю азотом. Він стимулює ріст молодого листя, яке може постраждати від морозів. Для осіннього догляду краще обирати добрива, призначені для цього періоду, і використовувати їх відповідно до інструкції.

Чим замінити курячий послід

Якщо курячого посліду немає, для осіннього догляду за полуницею можна використати інші засоби.

Компост. Зрілий компост можна обережно розкласти навколо кущів тонким шаром, не засипаючи серцевину рослини. Він поступово поліпшує структуру ґрунту та забезпечує його органічними речовинами.

Комплексні мінеральні добрива. Обирайте суміші, призначені для полуниці або осіннього підживлення ягідних культур. Перевіряйте склад і дотримуйтеся норми внесення, зазначеної виробником.

Спеціальні органічні добрива. Готові засоби дають змогу точніше дотримуватися рекомендованої концентрації, ніж домашні настої невідомого складу.

Перед внесенням будь-якого добрива враховуйте стан рослин і ґрунту. Якщо кущі добре розвиваються, а земля вже отримала достатньо поживних речовин, додаткове підживлення може бути непотрібним.

Коли восени підживлювати полуницю

За словами Ольги Мартинишин, вона підживлює полуницю після плодоношення, а восени повторює процедуру приблизно за два тижні до очікуваних морозів. Проте це не універсальний термін для всіх регіонів і видів добрив.

Орієнтуйтеся на погоду, стан ґрунту та рекомендації виробника. Підживлювати рослини потрібно до промерзання землі, коли вони ще можуть засвоювати поживні речовини. Не вносьте добрива в мерзлий або перезволожений ґрунт.