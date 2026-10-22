Узимку перевіряти вологість потрібно обережно, особливо під час відлиги

Узимку низькі температури сповільнюють розкладання органічних відходів, тому компост може дозрівати значно довше, ніж у теплу пору року. Щоб мікроорганізми продовжували працювати, важливо правильно сформувати компостну купу, захистити її від промерзання та підтримувати достатню вологість.Що для цього зробити, пише Ukr.media.

Як правильно сформувати компостну купу

Підготовку компосту до зими найкраще починати ще восени. Важливо поєднувати матеріали, багаті на азот, із сухими вуглецевмісними компонентами. До першої групи належать свіжі рослинні рештки, скошена трава без зрілого насіння та овочеві очистки. До другої – сухе листя, подрібнені гілки, солома й необроблений картон без пластикових покриттів.

Чим різноманітніша сировина, тим легше створити умови для повноцінного компостування. Проте не варто додавати хворі рослини, бур’яни з дозрілим насінням і матеріали, забруднені хімікатами. Рештки рослин, уражених стійкими хворобами, краще не використовувати в домашньому компості, якщо немає можливості забезпечити належне нагрівання всієї маси.

На дно компостної ями можна покласти шар грубих подрібнених гілок. Він сприятиме відведенню надлишкової води й циркуляції повітря. Далі чергуйте вологі зелені рештки із сухими матеріалами, не утрамбовуючи їх надто щільно.

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Чи потрібно заглиблювати компост

Ґрунт захищає органічну масу від різких коливань температури. Тому частково заглиблена компостна яма може повільніше охолоджуватися, ніж відкрита купа на поверхні. Однак викопувати яму завглибшки 80 см лише заради збереження тепла не обов’язково: результат залежить від ґрунту, рівня ґрунтових вод, розмірів компосту й умов на ділянці.

На перезволожених місцях глибока яма може створити додаткові проблеми. Якщо вода накопичуватиметься на дні, органічні відходи втратять доступ до повітря, а розкладання сповільниться. На таких ділянках краще облаштувати компостер над поверхнею землі з належним відведенням води.

Як утеплити компостну купу

Для захисту від морозів можна використати сухе листя, солому або інші пухкі рослинні матеріали. Ними вкривають зовнішні стінки та верхню частину компостної купи. Такий шар зменшує втрати тепла й допомагає підтримувати стабільніші умови всередині.

Якщо компост міститься в дерев’яному коробі, перевірте, чи немає великих щілин, через які вітер охолоджує органічну масу. Для утеплення зовні підійдуть суха солома або листя, закріплені так, щоб їх не розносило вітром. Сам короб має залишатися достатньо вентильованим.

Кришку можна зробити з дощок або іншого міцного матеріалу, який захищає від опадів. Водночас не слід герметично закривати компост: повітря необхідне мікроорганізмам, що розкладають органічні рештки. Особливо важливо не допустити застою води всередині.

Чи допомагають торф і солома

Солома добре підходить для утеплення компостної купи, оскільки утримує повітря між волокнами й уповільнює втрату тепла. Її можна використовувати як зовнішнє покриття або змішувати з вологими рослинними рештками. У другому випадку солома також поліпшує структуру компосту, не даючи йому надмірно ущільнюватися.

Торф здатний утримувати вологу, проте його не варто вважати обов’язковою добавкою для зимового компостування. Надмірна кількість торфу може зробити суміш занадто вологою або щільною, а його кисла реакція не підходить для всіх завдань. Якщо торф уже є в господарстві, використовуйте його помірно, зважаючи на склад компосту.

Чому компосту потрібні волога й повітря

Навіть добре утеплена купа не дозріватиме належним чином, якщо органічні матеріали надто сухі або перезволожені. Оптимальна вологість нагадує стан віджатої губки: маса відчутно волога, але вода не витікає, коли її стиснути рукою.

Узимку перевіряти вологість потрібно обережно, особливо під час відлиги. Якщо компост пересох, можна злегка зволожити його в день, коли температура дозволяє воді проникнути в масу без утворення крижаної кірки. Якщо ж купа мокра й ущільнена, додайте сухого листя, подрібнених гілок або соломи.

Не потрібно постійно перемішувати компост у морозну погоду. Часте перевертання великої купи може призвести до втрати накопиченого тепла. Основні роботи краще виконувати під час відлиги, а взимку обмежитися перевіркою стану укриття та захистом від надмірної вологи.