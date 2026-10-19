Найкращий час для обробки – після завершення вегетації

Осіння підготовка саду не обмежується збиранням плодів і прибиранням ділянки. На опалому листі можуть зберігатися збудники хвороб, зокрема парші, які навесні знову заражають плодові дерева. Щоб зменшити кількість джерел інфекції, після завершення листопаду можна провести обробку розчином сечовини. Як правильно вибрати час і якої концентрації дотримуватися, пише УНІАН.

Як сечовина допомагає захистити сад

Сечовина, або карбамід, – азотне добриво, яке використовують і для осінньої обробки саду. Концентрований розчин сприяє швидшому розкладанню опалого листя, на якому можуть зимувати спори збудника парші.

Це допомагає зменшити кількість джерел зараження перед наступним сезоном. Водночас обробка не гарантує повного захисту від хвороб і не замінює інших заходів догляду за деревами.

Як приготувати розчин для обприскування

Для приготування розчину візьміть 500 г сечовини на 10 л води. Ретельно розчиніть добриво, після чого перелийте рідину в обприскувач.

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Обробіть опале листя під плодовими деревами та інші рослинні залишки, якщо це передбачено обраним способом догляду. Якщо листя лежить товстим шаром, обережно розворушіть його граблями, щоб розчин потрапив на різні ділянки.

Перед обробкою перевірте, чи підходить така концентрація для конкретних дерев і способу застосування. Не збільшуйте кількість сечовини навмання: надмірна концентрація може зашкодити рослинам.

Коли обприскувати сад восени

Найкращий час для обробки – після завершення вегетації, коли дерева скинули більшу частину листя. Зазвичай це період від жовтня до листопада, але точна дата залежить від погоди та стану рослин.

Вибирайте сухий, безвітряний день, коли найближчим часом не прогнозують опадів. Дощ може змити розчин, перш ніж він подіє. Не відкладайте роботу до снігопадів і стійких морозів, коли обробляти ділянку вже незручно.