Відмерлі гілки вже не відновляться, тому їх варто видаляти

Після обрізання дерева на місці зрізу іноді з’являються нові пагони, проте це не означає, що стара гілка відростає. Рослини можуть утворювати нові пагони зі сплячих бруньок під корою, але здатність до такого відновлення залежить від виду дерева, місця зрізу та стану рослини. Як визначати гілки, які потрібно видалити, і не залишати після обрізання довгих пеньків, пише Southern Living.

Коли потрібно видаляти мертві та зламані гілки

Відмерлі гілки вже не відновляться, тому їх варто видаляти. Вони можуть стати осередком поширення хвороб, а великі зламані частини становлять небезпеку, якщо впадуть на людей, будівлі або інші об’єкти.

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Причинами відмирання гілок можуть бути нестача світла, ураження шкідниками, хвороби або механічні пошкодження. Водночас не кожна гілка без листя є мертвою: іноді вона ще жива, але перебуває в стані спокою.

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Щоб перевірити її стан, можна обережно подряпати невелику ділянку кори. Якщо під нею видно вологу зеленувату тканину, гілка, імовірно, жива. Суха коричнева тканина може свідчити про відмирання. Перевіряти потрібно обережно, не пошкоджуючи кору на великій площі.

Як правильно обрізати гілки дерев

Для обрізання використовують гострий садовий секатор, пилку або інший інструмент, який відповідає товщині гілки. Чистий зріз допомагає дереву сформувати захисні тканини навколо «рани».

Під час видалення великої гілки не варто одразу перепилювати її біля стовбура. Під власною вагою вона може відламатися й відірвати смугу кори, пошкодивши дерево. Безпечніше виконувати роботу в кілька етапів.

Спочатку зробіть невеликий пропил із нижнього боку гілки на певній відстані від стовбура. Потім перепиляйте її зверху трохи далі від першого пропилу, щоб зняти основну вагу. Після цього обережно видаліть залишок гілки, не пошкоджуючи комірець – потовщену ділянку біля її основи.

Остаточний зріз має проходити за межами комірця, а не врівень зі стовбуром. Не залишайте довгих пеньків, адже вони можуть відмирати й ускладнювати загоєння пошкодженої ділянки.

Якщо гілка дуже товста або розташована високо, роботу краще доручити фахівцям. Самостійне обрізання великих гілок із драбини може бути небезпечним.

Чи виростуть нові гілки на місці зрізаних

Якщо бічну гілку видалити повністю біля місця її з’єднання зі стовбуром або більшою гілкою, вона не відросте на тому самому місці, як колишня гілка. Проте у деяких дерев поблизу зрізу можуть прокинутися сплячі бруньки, з яких утворяться нові пагони.

Інша ситуація виникає, коли зрізають лише верхівку гілки, залишаючи її частину. Біля зрізу можуть з’явитися кілька нових пагонів. Вони часто ростуть густо, мають слабше прикріплення та можуть ламатися під навантаженням.

Тому не варто вкорочувати гілки без чіткого розуміння мети обрізання. Якщо потрібно видалити пошкоджену частину, зріз роблять до здорової бічної гілки або до місця її з’єднання з більшою гілкою. Це допомагає зберегти природну форму крони.

Чому сосни потрібно обрізати особливо обережно

Сосни та деякі інші хвойні дерева мають особливості росту, які важливо враховувати під час обрізання. Якщо зрізати гілку в ділянці, де вже немає зеленої хвої, нові пагони можуть не з’явитися. Через це всередині крони або на окремих гілках можуть залишитися порожні ділянки.

Видаляючи відмерлі гілки сосни, не варто надмірно вкорочувати живі пагони. Якщо потрібно зменшити розмір крони, важливо враховувати особливості конкретного виду та його природну форму росту.

Як допомогти дереву відновитися після обрізання

Після обрізання регулярно оглядайте місця зрізів і стежте за станом крони. Не потрібно без потреби зрізати додаткові гілки лише для того, щоб надати дереву симетричної форми. Надмірне видалення живих частин послаблює рослину та може погіршити її стан.

Також не слід самостійно замазувати всі зрізи садовими засобами без конкретної потреби: для багатьох дерев правильний зріз і належний догляд важливіші за нанесення покриття. Якщо є ознаки хвороби, великі пошкодження стовбура або сумніви щодо стану дерева, варто звернутися до фахівця.