Сам факт появи коренів над землею ще не означає, що дерево хворе або голодує

Якщо біля дорослого дерева стало видно великі корені, це не завжди означає, що рослині бракує поживних речовин. У багатьох дерев коренева система розташована близько до поверхні ґрунту, тому з часом корені можуть оголюватися через ерозію, ущільнення землі або інші зміни на ділянці. У такій ситуації не варто одразу братися за добрива, спочатку потрібно з’ясувати причину та подбати про захист кореневої системи. Більше про це пише Southern Living.

Чому корені дерева можуть оголитися

Більшість дрібних коренів, які поглинають воду, кисень і поживні речовини, розташовані у верхньому шарі ґрунту. У деяких видів дерев коренева система від природи неглибока, тому з часом частина коренів може опинитися на поверхні.

Оголенню також сприяють вимивання ґрунту, ерозія, ущільнення землі, регулярне ходіння біля дерева, косіння трави та зміни рельєфу ділянки.

Сам факт появи коренів над землею ще не означає, що дерево хворе або «голодує». Тому не потрібно обрізати чи надрізати корені, намагаючись зробити їх менш помітними. Будь-яке пошкодження може послабити дерево та створити умови для хвороб і шкідників.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Чи потрібно підживлювати дерево

Оголене коріння не означає, що дерево потребує добрив. Надлишок поживних речовин може йому нашкодити, особливо якщо причина проблеми зовсім інша.

Якщо рослина виглядає ослабленою, спочатку варто перевірити ґрунт. Аналіз допоможе визначити, яких саме поживних речовин бракує. Лише після цього можна вирішувати, чи потрібне додаткове підживлення.

Причиною поганого стану дерева можуть бути посуха, ущільнений ґрунт, застій води, шкідники або пошкодження кореневої системи. У таких випадках добрива проблему не вирішать.

Як захистити оголене коріння

Насамперед намагайтеся не пошкоджувати корені. Не перекопуйте ґрунт поблизу великих коренів, не проїжджайте технікою по цій ділянці та обережно працюйте газонокосаркою або тримером.

Навколо дерева можна розкласти тонкий шар відповідної мульчі. Вона допоможе утримувати вологу та захищатиме ґрунт від різких перепадів температури.

Водночас не можна засипати оголені корені товстим шаром землі чи мульчі. Також не варто насипати мульчу безпосередньо до стовбура, навколо нього потрібно залишити вільний простір.