Спочатку уважно огляньте дерево та визначте гілки, які потрібно видалити

Осіння обрізка допомагає підтримувати яблуню в належному стані та підготувати її до зимового періоду. У цей час варто насамперед позбутися сухих, пошкоджених і хворих гілок, а також прорідити загущені ділянки крони. Водночас надто сильне обрізання може послабити дерево перед морозами. Як і коли обрізати яблуню, пише «Астелія».

Коли обрізати яблуню восени

Найкращий час для обрізки настає після завершення листопаду, коли дерево переходить у стан спокою. У більшості регіонів України такі роботи припадають на другу половину осені, але точні строки залежать від погоди.

Обрізайте яблуню в сухий день без сильного морозу. Не поспішайте братися до роботи одразу після опадання першого листя, але й не відкладайте її до періоду стійких морозів.

Якщо температура вже суттєво опустилася нижче нуля, дерево краще не обрізати. На морозі деревина стає крихкішою, тому під час роботи можна пошкодити кору або отримати нерівний зріз.

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Які гілки обрізати восени

Восени насамперед проводьте санітарну обрізку. Видаліть сухі, зламані та пошкоджені гілки, які більше не розвиваються або можуть стати джерелом хвороб.

Також приберіть пагони з явними ознаками ураження, гілки, які перехрещуються або труться одна об одну, а також ті, що ростуть усередину крони.

Окрему увагу приділіть вертикальним пагонам, які загущують дерево, та прикореневій порослі. Якщо дві гілки конкурують між собою, залиште сильнішу та краще спрямовану назовні.

Усі обрізані хворі частини дерева приберіть із саду. Не залишайте їх під яблунею, адже на рослинних рештках можуть зберігатися збудники хвороб.

Які гілки восени краще не чіпати

Не варто проводити восени сильне омолодження старої яблуні. Видалення великої кількості товстих гілок залишає значні «рани», які можуть не встигнути належним чином захиститися до морозів.

Також не намагайтеся кардинально змінити форму крони за одну осінь. Значне вкорочення великої кількості пагонів краще розподілити на кілька сезонів.

Осіння обрізка має бути помірною. Її головне завдання – санітарне очищення та легке проріджування крони.

Які інструменти знадобляться

Для тонких пагонів використовуйте гострий садовий секатор. Товстіші гілки зручно обрізати гілкорізом, а для великих скелетних гілок знадобиться садова ножівка.

Перед роботою перевірте, чи добре нагострені інструменти. Гостре лезо залишає рівний зріз і менше травмує дерево.

Перед обрізкою та після роботи продезінфікуйте інструменти. Особливо важливо робити це після контакту з хворими гілками, щоб не переносити інфекцію на інші дерева.

Як правильно обрізати яблуню восени

Спочатку уважно огляньте дерево та визначте гілки, які потрібно видалити. Починайте із сухих, зламаних і хворих пагонів.

Товсті гілки зрізайте правильно, не залишаючи довгих пеньків і не пошкоджуючи стовбур. Намагайтеся робити зріз якомога рівнішим.

Після санітарного очищення прорідіть загущені місця. Видаліть гілки, які ростуть усередину крони, перехрещуються або затіняють одна одну.

За потреби трохи вкоротіть надто довгі однорічні прирости. Не проводьте сильного формування, восени достатньо легкого коригування.