Неправильна осіння обрізка може знищити квіткові бруньки

Осінь – традиційний час для прибирання саду, зокрема для обрізання багаторічних рослин. Однак деякі з них краще залишити недоторканими до весни. Неправильна осіння обрізка може знищити квіткові бруньки, що вже закладені на наступний сезон. «24 Канал» пише про кілька декоративних культур, обрізку яких варто відкласти, щоб не втратити їхнє цвітіння.

Гортензії

Гортензії часто утворюють квіткові бруньки ще на торішніх пагонах. Якщо обрізати їх восени, є ризик видалити саме ті частини, які забезпечують цвітіння. Особливо це стосується видів, що цвітуть на старій деревині. Рекомендовано проводити формувальну обрізку одразу після завершення цвітіння влітку.

Наперстянки

Ця рослина зазвичай є дворічною: вона формує листову розетку в перший рік, а цвіте на другий. Після цвітіння утворює насіннєві коробочки, які варто залишити, щоб забезпечити самосів. Це дозволяє зберегти декоративність наперстянки у саду без щорічного пересіву.

Азалії

Азалії, як і деякі гортензії, формують квіткові бруньки на пагонах минулого року. Осіння обрізка може призвести до повної втрати цвітіння навесні. Оптимальний час для обрізки – одразу після завершення весняного цвітіння. Це дає рослині час підготувати нові пагони для наступного сезону.

Форзиція

Цей ранньоквітучий кущ утворює бутони на пагонах поточного року, тому обрізка восени небажана. Щоб зберегти декоративний вигляд і забезпечити цвітіння, обрізання слід проводити не раніше ніж після завершення весняного періоду цвітіння. Один із способів догляду – поступове омолодження, при якому щороку видаляється частина старих гілок. Інший метод – повне обрізання до основи кожні кілька років.