Навіть досвідчені садівники іноді припускаються помилок

Обрізання плодових дерев – важливий крок у догляді за садом. Саме ця процедура допомагає не лише підтримати здоров’я дерев, а й покращити їхню врожайність. Осінь – ідеальний період для цього, оскільки рослини завершують активну вегетацію та переходять у фазу спокою. Проте, щоб обрізка принесла користь, а не шкоду, потрібно точно знати, коли та як її проводити. Про це пише Vegetable.

Коли найкраще обрізати дерева восени

Оптимальний час для обрізки – це період після опадання листя, але до початку серйозних морозів. Найчастіше це жовтень або початок листопада, хоча точні строки залежать від клімату в регіоні. Головне – не поспішати й дочекатися, коли дерево засне, але не затягувати, щоб зрізи встигли частково загоїтися до зими.

Як обрізати дерева правильно: базові правила

Щоб обрізка принесла користь, варто дотримуватися кількох простих, але важливих рекомендацій:

огляньте дерево : спочатку визначте, які гілки потрібно видалити, це можуть бути старі, сухі, поламані або ті, що перехрещуються й заважають одна одній;

формуйте крону : прагніть до відкритої, збалансованої форми, яка дозволяє сонцю проникати в середину дерева;

обрізайте правильно : зрізи робіть під кутом, не залишаючи великих пеньків, але й не занадто близько до стовбура;

дезінфікуйте інструменти: чисті леза – запорука того, що ви не перенесете інфекції між деревами.

Типові помилки, яких слід уникати

Навіть досвідчені садівники іноді припускаються помилок. Ось найпоширеніші: