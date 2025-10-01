Ви робите це неправильно: які помилки при обрізанні дерев восени ви допускаєте
Обрізання плодових дерев – важливий крок у догляді за садом. Саме ця процедура допомагає не лише підтримати здоров’я дерев, а й покращити їхню врожайність. Осінь – ідеальний період для цього, оскільки рослини завершують активну вегетацію та переходять у фазу спокою. Проте, щоб обрізка принесла користь, а не шкоду, потрібно точно знати, коли та як її проводити. Про це пише Vegetable.
Коли найкраще обрізати дерева восени
Оптимальний час для обрізки – це період після опадання листя, але до початку серйозних морозів. Найчастіше це жовтень або початок листопада, хоча точні строки залежать від клімату в регіоні. Головне – не поспішати й дочекатися, коли дерево засне, але не затягувати, щоб зрізи встигли частково загоїтися до зими.
Як обрізати дерева правильно: базові правила
Щоб обрізка принесла користь, варто дотримуватися кількох простих, але важливих рекомендацій:
огляньте дерево: спочатку визначте, які гілки потрібно видалити, це можуть бути старі, сухі, поламані або ті, що перехрещуються й заважають одна одній;
формуйте крону: прагніть до відкритої, збалансованої форми, яка дозволяє сонцю проникати в середину дерева;
обрізайте правильно: зрізи робіть під кутом, не залишаючи великих пеньків, але й не занадто близько до стовбура;
дезінфікуйте інструменти: чисті леза – запорука того, що ви не перенесете інфекції між деревами.
Типові помилки, яких слід уникати
Навіть досвідчені садівники іноді припускаються помилок. Ось найпоширеніші:
Занадто рання або пізня обрізка: дерево може отримати стрес або не встигнути загоїтися до зими.
Неправильна техніка: наприклад, залишення довгих пеньків або обрізка впритул до стовбура.
Ігнорування санітарної обрізки: залишення хворих гілок збільшує ризик зараження всього дерева.
Використання тупих або брудних інструментів: це може призвести до рваних зрізів і розвитку інфекцій.