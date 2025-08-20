Перед тим як вживати будь-яких дій, потрібно ретельно проаналізувати ситуацію

Якщо ви помітили, що плодові дерева у вашому саду почали всихати, – не зволікайте, важливо якомога швидше встановити причину й вжити необхідних заходів. «Новини.Live» пишуть, чому відбувається всихання і як з цим ефективно боротися.

Надмірна волога

Однією з частих причин погіршення стану дерев є надто високий рівень ґрунтових вод. У таких умовах коренева система не просто не розвивається, а починає загнивати. Це спричиняє розвиток грибкових захворювань і поступове відмирання рослини, особливо це стосується дорослих дерев із розгалуженим корінням, яке заглиблюється в ґрунт.

Атака шкідників

Ще один поширений ворог плодових дерев у літній період – шкідники, які вражають коріння. Найнебезпечніші з них личинки хрущів (білі хробаки) та гризуни. Личинки, перебуваючи в землі, живляться кореневими тканинами, пошкоджуючи систему живлення дерева. Внаслідок цього рослина втрачає здатність засвоювати вологу й поживні речовини, що спричиняє стрімке в'янення, навіть якщо ґрунт зволожений. Молоді саджанці особливо вразливі, оскільки їхня коренева система ще слабка й не здатна самостійно відновлювати пошкоджені ділянки.

Щоб переконатися в наявності шкідників, варто обережно викопати землю біля основи дерева на глибину 10-15 см і оглянути коріння. Якщо ви виявили личинок або підгнилі ділянки, не зволікайте з діями. Пошкоджене дерево потребує обробки спеціальними інсектицидами та біопрепаратами для зміцнення кореневої системи. Додатково можна використовувати біостимулятори для відновлення росту та зміцнення імунітету рослини.

Механічні пошкодження

В окремих випадках причиною всихання можуть бути тріщини в корі, порушення структури стовбура або пошкодження кореня під час пересадки чи культивації ґрунту. Такі ситуації рідше трапляються, але також вимагають втручання – обрізання пошкоджених частин, обробки ран садовим варом та контролю стану дерева.