Іржа – це одне з найпоширеніших грибкових захворювань, яке вражає грушеві дерева. Хвороба негативно впливає не лише на зовнішній вигляд дерева, а й на його стан загалом, суттєво знижуючи врожайність. Якщо не вжити вчасних заходів, ураження прогресуватиме, і дерево може ослабнути настільки, що не зможе нормально перезимувати. Щоб захистити сад, важливо знати, як і чому з’являється іржа, які її симптоми та що робити, якщо проблема вже дала про себе знати, пише ТСН.

Що викликає іржу на груші

Основним збудником іржі є грибок Gymnosporangium sabinae. Цей паразитичний організм має складний цикл розвитку й потребує двох різних рослин для повного завершення свого життєвого кола. Найчастіше «містком» для передачі інфекції слугує ялівець. Навесні грибок формує спори, які з ялівця переносяться на грушу, вражаючи листя, пагони і навіть плоди. Восени спори повертаються назад на ялівцеві рослини, де знову розвиваються до наступного сезону. Саме тому наявність ялівцю поблизу саду суттєво підвищує ризик зараження.

Як виглядає іржа на грушевих деревах: перші ознаки

Розпізнати хворобу можна вже на початку вегетаційного періоду, зазвичай після завершення цвітіння груші. Основні ознаки іржі:

На верхньому боці листя з’являються яскраві плями жовтого або оранжевого кольору. Зовні вони схожі на опіки або кольорові точки. З нижнього боку листка утворюються щільні нарости, схожі на бородавки, у яких дозрівають спори грибка. Листя поступово скручується й опадає, що призводить до виснаження дерева. У тяжких випадках уражаються плоди та молоді пагони, які деформуються, погано розвиваються і мають погіршені смакові властивості.

Як боротися з іржею: основні методи

Щоб уникнути появи іржі на груші, слід подбати про профілактичні заходи:

не садіть ялівець поруч із грушею. Це головний резервуар спор грибка;

обирайте стійкі до хвороб сорти. Деякі різновиди груш мають природний імунітет до грибкових інфекцій;

своєчасно видаляйте заражене листя і пагони. Їх потрібно не просто зібрати, а й знищити – найкраще спалити;

санітарна обрізка дерев покращує провітрювання крони, що знижує шанси на розвиток хвороботворних грибків.

Агротехнічні заходи

Дотримання правильної агротехніки допоможе деревам залишатися здоровими:

після обрізки всі інструменти потрібно обробити антисептиком або спиртовим розчином;

зібране хворе листя та гілки не можна компостувати. Вони можуть зберігати спори до наступного сезону.

Хімічний захист груші від іржі

При перших ознаках хвороби необхідно обробити дерева фунгіцидами. Найбільш ефективні такі препарати:

до розпускання бруньок і після завершення цвітіння використовуйте мідьвмісні засоби, наприклад, бордоську рідину або «Медян Екстра» 350 SC;

у період вегетації застосовуйте системні фунгіциди «Луна Сенсейшен» 500 SC, «Флінт» 50 WG тощо. Вони проникають усередину рослини та забезпечують тривалий захист.

Народні методи лікування іржі

Для тих, хто віддає перевагу природним засобам, існують домашні рецепти обробки дерев: