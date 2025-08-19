Щоб запобігти осипанню, садівники радять використовувати простий розчин

У серпні яблука та груші активно дозрівають, але водночас багато плодів передчасно осипається. Це може бути наслідком спеки, вітру, нестачі або надлишку вологи та дефіциту поживних речовин. Через це частина врожаю втрачається ще до збору. Як боротися з цією проблемою, пишуть «Добрі новини».

Щоб запобігти осипанню, садівники радять використовувати простий розчин на основі кухонної соди. Сода укріплює шкірку плодів, підживлює дерево та діє як антисептик, захищаючи від шкідників і хвороб.

Як приготувати розчин

На 10 літрів води додають 2 столові ложки соди та добре перемішують. Обприскування проводять у вечірній час або в похмуру погоду, щоб рідина рівномірно вбралася і не випаровувалася.

Результат і частота обробки

Уже через кілька днів після обробки помітно, що плоди тримаються міцніше, навіть при вітрі. Через 10-12 днів процедуру можна повторити. Така проста підживка допомагає зберегти врожай до збору без використання хімікатів.