Перед тим як висаджувати яблуню, потрібно добре оцінити ділянку

Вже скоро осінь, яка традиційно вважається найбільш сприятливим періодом для посадки плодових дерев. Саме в цю пору року кліматичні умови дозволяють деревцям краще адаптуватися до нового місця, сформувати міцну кореневу систему та без стресу увійти у фазу спокою перед зимою. Одним із найпопулярніших дерев у садах залишається яблуня, однак її посадка потребує уважного підходу та знання певних нюансів. Де не варто садити дерево, пише Prostoway.

Яких місць для посадки краще уникати

Особливо небажаними є торфовища, які ніколи не оброблялися, а також важкі глинисті ґрунти. У таких місцях часто затримується вода, що створює надлишкову вологість, особливо у весняний та осінній періоди. Через постійне перезволоження починає страждати коренева система, що у молодої яблуні ще не встигла повністю зміцніти. Результатом можуть стати затримка росту, ослаблення імунітету рослини, а з часом її повна загибель.

Ще одна категорія місць, яких слід уникати, – відкриті, незахищені ділянки, де яблуні піддаються дії холодних вітрів у зимовий період. Без природного або штучного захисту (наприклад, у вигляді дерев, кущів чи паркану) молоде дерево може постраждати від вимерзання. Особливо це актуально в регіонах із суворими зимами та різкими температурними коливаннями.

Найкраще місце для посадки

Щоб забезпечити комфортні умови для росту яблуні, варто вибрати підвищену або хоча б рівну ділянку. Посадка в низинах не рекомендується, оскільки там не лише накопичується волога, а й затримується холодне повітря. Дуже важливо також звернути увагу на рівень залягання ґрунтових вод, він не повинен бути ближчим, ніж 1,5 метра до поверхні. Якщо вода вище, існує високий ризик загнивання коренів, навіть якщо ділянка здається на перший погляд сприятливою.

Рекомендована відстань між деревами

Не менш важливим є дотримання рекомендованих відстаней між деревами. Щоб яблуні не заважали одна одній розвиватися, між ними варто залишати відстань близько 3 метрів. Якщо ж поруч із яблунями є захисні насадження (наприклад, висаджені ряди дерев або живоплоти), то слід витримати дистанцію щонайменше 10-15 метрів. Це дозволить забезпечити хорошу циркуляцію повітря, доступ сонячного світла та зменшить ризик розвитку грибкових захворювань, які часто виникають у загущених посадках.