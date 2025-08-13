Така ситуація може свідчити про наявність серйозних проблем

Отримати смачний і здоровий урожай – головна мета кожного садівника. Проте навіть при ретельному догляді трапляється, що плоди починають гнити ще на гілках. Така ситуація може свідчити про наявність серйозних проблем. Чому яблука гниють на деревах і як вирішити проблему, пише Fermer.blog.

Основні причини гниття яблук

Старі дерева. Яблуні віком понад 10-15 років мають знижену стійкість до хвороб. Навіть за належного догляду і регулярного обрізування вони втрачають імунітет, що робить їх більш уразливими до грибкових інфекцій. Регулярна санітарна та омолоджувальна обрізка гілок допоможе знизити ризики зараження.

Моніліоз (плодова гниль). Це грибкове захворювання, найпоширеніша причина гниття. Характерні ознаки: спочатку на яблуці з’являється коричнева пляма, потім сірі кола зі спорами. Згодом плід гниє всередині та опадає. Ураження швидко поширюється на інші дерева – сливи, вишні, груші. Особливо вразливими є пошкоджені або тріснуті плоди. Поширенню сприяє волога, тепла погода та загущені насадження.

Парша. Ще одна небезпечна грибкова інфекція, яка вражає плоди, листя, гілки та навіть квіти. На листках з’являються зелені плями, що з часом темнішають, а на яблуках сіро-коричневі плями з білою облямівкою. Уражені плоди часто тріскаються і опадають. Парша також проявляється під час зберігання яблук.

Хлороз. Це порушення живлення, викликане нестачею заліза або інших мікроелементів. Листя жовтіє, втрачає колір, а на плодах з’являються темні цятки. З часом ці плями збільшуються й уражають весь фрукт. Причиною є бідний ґрунт або неправильне внесення добрив.

Мухосид. Грибок, що проявляється у вигляді дрібних темних цяток на плодах, які не змиваються. Це не шкодить смаку, але псує вигляд яблук і унеможливлює тривале зберігання. Сприятливі умови для хвороби: волога, часті тумани, затяжна роса, загущені дерева або посадка в низинах.

Як боротися з гниллю:

Обрізайте дерева: видаляйте старі, сухі, пошкоджені або хворі гілки. Доглядайте за ґрунтом: очищайте ділянку від бур’янів, опалого листя та плодів, розпушуйте й мульчуйте землю. Правильно підживлюйте: вносьте добрива відповідно до потреб рослини, не перевищуйте норми. Контролюйте полив: не допускайте застою вологи під деревом. Обробляйте профілактично: навесні, влітку та восени обприскуйте яблуні фунгіцидами (наприклад, «Скор», бордоська рідина). Прибирайте падалицю та гнилі яблука: вони є джерелом інфекції. Компостуйте їх окремо, щоби після перепрівання використати як добриво. Дотримуйтесь схеми посадки: не загущуйте сад.

Профілактика

Якщо гниття вже з’явилося, повністю зупинити його складно. Тому важливо діяти на випередження. Наприклад: