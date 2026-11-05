Для осінньої посадки зручно обирати лохину в контейнерах

Лохину можна висаджувати не лише навесні, а й восени. У цей період прохолодна погода допомагає зменшити випаровування вологи, а коренева система за сприятливих умов продовжує розвиватися навіть тоді, коли ріст надземної частини сповільнюється. Проте важливо не відкладати роботу до останнього: молодим кущам потрібен час, щоб пристосуватися до нового місця та вкоренитися до настання стійких морозів. Коли садити лохину восени, пише «Експерт».

Чому осінь підходить для посадки лохини

Восени лохина поступово переходить у стан спокою: ріст пагонів сповільнюється, а листя опадає. Водночас за достатньо теплої погоди коріння ще може розвиватися. Це допомагає рослині підготуватися до зимового періоду та відновити активний ріст навесні.

Ще одна перевага осінньої посадки – помірніша температура повітря. Ґрунт зазвичай висихає повільніше, ніж у спекотні весняні дні, тому підтримувати потрібну вологість простіше. Для лохини це важливо, адже її коріння розташоване переважно у верхньому шарі ґрунту й чутливе як до пересихання, так і до застою води.

Однак сама по собі осіння погода не гарантує успішного вкорінення. Якщо посадити кущ безпосередньо перед сильним похолоданням, він може не встигнути пристосуватися до нових умов.

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За скільки часу до морозів висаджувати лохину

Орієнтовний термін для осінньої посадки – приблизно за шість тижнів до очікуваних перших заморозків. Цей проміжок дає саджанцю час на адаптацію та розвиток кореневої системи до настання холодів.

Точну дату потрібно визначати з урахуванням клімату місцевості та прогнозу погоди. У регіонах, де зима приходить раніше, посадку варто завершити завчасно. Якщо осінь затяжна й тепла, сприятливий період може тривати довше, але орієнтуватися лише на календар не варто.

Особливо уважно стежте за прогнозами наприкінці осені. Після тривалого потепління температура може різко знизитися, а молоді саджанці, які ще не встигли вкоренитися, потребуватимуть додаткового захисту.

Які сорти лохини краще обрати для холодної зими

Під час вибору саджанців зважайте не лише на розмір і смак майбутніх ягід, а й на морозостійкість сорту. Різні різновиди лохини неоднаково переносять низькі температури, тому для місцевостей із холодними зимами краще віддавати перевагу витривалішим рослинам.

Серед сортів, на які можна звернути увагу, називають «Дюк», «Блюкроп», «Чандлер» і «Нортленд». Вони мають різні характеристики, зокрема за термінами дозрівання та особливостями росту, тому перед купівлею варто перевірити, чи підходить конкретний сорт для клімату вашої місцевості.

Водночас морозостійкість не звільняє від підготовки до зими. Навіть витривалому кущу важливо встигнути прижитися, а його коріння потребує захисту від різких перепадів температури.

На що звернути увагу під час купівлі саджанців

Для осінньої посадки зручно обирати лохину в контейнерах. Такі рослини продають із кореневою системою, що перебуває в грудці субстрату, тому під час пересаджування її можна менше травмувати. Перед купівлею огляньте саджанець: пагони мають бути здоровими, без ознак пошкодження та хвороб, а ґрунт у контейнері – не пересушеним.

Не менш важливо правильно вибрати місце для майбутнього куща. Лохина найкраще росте на сонячних ділянках із кислим, пухким і добре дренованим ґрунтом. Звичайна садова земля часто не відповідає її потребам, тому посадкове місце заздалегідь готують із відповідним субстратом.

Як допомогти лохині перезимувати

Після посадки полийте кущ, щоб ґрунт щільніше прилягав до коріння. Надалі підтримуйте помірну вологість, не допускаючи пересихання чи застою води. Поверхню землі можна замульчувати корою хвойних дерев, тирсою або іншим матеріалом, придатним для рослин, які полюбляють кислий ґрунт.

Молоді саджанці особливо важливо захистити від різких температурних коливань. Перед зимою перевірте шар мульчі та за потреби поновіть його. Не використовуйте матеріали, які створюють надмірно щільне укриття й перешкоджають доступу повітря до ґрунту.