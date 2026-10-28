Для розмноження вибирайте здорові однорічні пагони

Щоб збільшити кількість кущів смородини в саду, не обов’язково купувати саджанці. Нові рослини можна виростити самостійно з живців, заготовлених з однорічних пагонів дорослого куща. Для цього важливо правильно вибрати гілки, підготувати їх до посадки та подбати про достатню вологість ґрунту. Більше про це пише NV.

Як підготувати живці смородини

Для розмноження вибирайте здорові однорічні пагони без пошкоджень і слідів хвороб. Їх можна впізнати за світлішою корою порівняно зі старішими гілками.

Наріжте пагін на живці, роблячи зріз під брунькою. Для вкорінення достатньо залишити на кожному живці щонайменше дві бруньки. Якщо їх буде більше, у майбутнього куща може сформуватися більше пагонів.

Перед посадкою видаліть усе листя, щоб воно не заважало укоріненню. Якщо ґрунт сухий, а осінь видалася малодощовою, поставте живці у воду приблизно на дві години. За достатньої вологості попереднє замочування не обов’язкове.

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Як посадити смородину восени

Підготуйте ділянку з пухким ґрунтом, на якій не застоюється вода. Зробіть неглибоку борозенку та добре зволожте її.

Висаджуйте живці похило, заглиблюючи в ґрунт одну-дві бруньки. Після цього засипте їх землею, обережно ущільніть ґрунт навколо та рясно полийте.

Поверхню землі біля живців можна злегка підгорнути. Це допоможе довше зберігати вологу й частково захистить нижню частину живців від перепадів температури взимку.

Спеціальне укриття зазвичай не потрібне, якщо йдеться про зимостійкі сорти смородини та живці, посаджені у відповідних умовах. Проте в малосніжні зими й за сильних морозів додатковий захист може бути корисним. Найважливіше після посадки – не допустити пересихання ґрунту, водночас уникаючи надмірного зволоження.

Коли живці смородини вкоріняться

Коріння не утворюється відразу після посадки. Укорінення відбувається поступово, а до наступного літа живці за сприятливих умов можуть сформувати достатньо розвинену кореневу систему.

Восени молоді рослини можна пересадити на постійне місце, якщо вони добре вкорінилися й достатньо зміцніли. Якщо коріння ще слабке, краще залишити їх на попередній ділянці до наступного сезону. Так кущі матимуть більше часу для розвитку й легше перенесуть пересаджування.