Існують три безпечні варіанти, якими можна і варто білити дерева

Весняна побілка дерев – це не просто косметична процедура, «щоб було красиво», як звикли робити в радянські часи. Вона насправді необхідна, щоб захистити стовбури і гілки від сонячних променів, а також від шкідників, які прокидаються після зимової сплячки. Оптимальний час для такої процедури – період, коли температура повітря вдень не опускається нижче +5°С. Які склади найкраще використовувати саме для весняної побілки, розповідає УНІАН.

Існують три безпечні варіанти, якими можна і варто білити дерева – розчин з вапном, водно-дисперсійна або водоемульсійна фарба. Незалежно від складу, який ви виберете, він повинен складатися з:

білого пігменту –щоб захистити кору від сонця;

клеючої основи – вона закріплює пігмент на корі дерева;

фунгіциду – знищує інфекцію в тріщинах.

Найпростіший і популярний спосіб – це вапняний або крейдяний розчин. Ось кілька рецептів:

10 л води, 3 кг гашеного вапна або крейди, 500 гр. мідного купоросу, 100 гр. казеїнового клею – перемішати, настояти 5-7 годин і застосовувати для побілки; 10 л води, 2 кг гашеного вапна, 1 кг жирної глини, 1 лопата гною, 250 гр. мідного купоросу – настоювати 2-3 години, потім використовувати за призначенням; 2 л води, 300 гр. вапна, 2 ст. л мідного купоросу, 200 гр. канцелярського клею, 200 гр. глини і 25 гр. карбофосу; 2 л води, 400 гр. мідного купоросу, 100 гр. казеїнового клею, 2 кг гашеного вапна – перемішати, а потім розчинити в 8 л води.

Деякі дачники вважають, що для дерев побілка вапном шкідлива. Насправді вапно безпечне, але така побілка швидко змивається. Оновлювати її потрібно кожен сезон на відміну від водно-дисперсійної або водоемульсійної фарби, яких вистачає на 1-2 роки.

Головна перевага водоемульсійної фарби в її довговічності: вона утворює на поверхні стовбура міцне, але паропроникне дихаюче покриття, стійке до змивання й сонячних променів, пише «Флористікс». Водночас до складу водно-дисперсійної фарби, крім пігменту, входять латекс і антисептик. Таке покриття тримається на стовбурах до двох років, фарбування дерев водно-дисперсійним складом здійснюють при температурі повітря не нижче +3°С.

Можна самостійно приготувати довговічну фарбу, змішавши дві частини бустилату або клею ПВА, одну частину пігменту (крейди або каоліну) і додавши в суміш фунгіцидний препарат. Після того, як ви добре змішаєте всі інгредієнти, додайте в суміш невеликими порціями воду, продовжуючи перемішувати, щоб у результаті консистенція набула такої густоти, як олійна фарба.