Зі скошеної трави можна зробити поживний настій для підживлення городніх культур

Після косіння газону або присадибної ділянки багато хто одразу збирає траву та вивозить її за межі городу. Насправді ж ця зелена маса може стати цінним ресурсом для саду й городу. Вона містить корисні поживні речовини та здатна принести чимало користі рослинам. Як її використати з користю в саду, пише Storinka.

Додайте до компосту

Скошена трава є чудовим джерелом азоту для компостної купи. Вона швидко перегниває та прискорює розкладання інших органічних матеріалів. Для найкращого результату чергуйте шари трави із сухим листям, гілками або соломою. Через деякий час ви отримаєте поживний компост для підживлення рослин.

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Використовуйте як мульчу

Шар підсушеної трави навколо овочів, ягідних кущів або квітів допомагає довше зберігати вологу в ґрунті. Крім того, така мульча стримує ріст бур'янів і поступово збагачує землю органічними речовинами. Головне – не насипати надто товстий шар свіжої трави, щоб уникнути загнивання.

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Захищайте коріння рослин

У прохолодні періоди року трава може слугувати природним утеплювачем. Нею вкривають пристовбурні кола дерев, багаторічні квіти та інші культури, які потребують додаткового захисту від перепадів температур. Такий шар допомагає довше утримувати тепло в ґрунті.

Підживлюйте газон природним способом

Подрібнені залишки трави можна залишати на газоні після косіння. Поступово розкладаючись, вони повертають у ґрунт поживні речовини та допомагають підтримувати здоровий вигляд трав'яного покриву. Це простий спосіб зменшити потребу в додаткових добривах.

Готуйте зелене добриво

Зі скошеної трави можна зробити поживний настій для підживлення городніх культур. Для цього заповніть ємність травою приблизно на дві третини, залийте водою та залиште настоюватися на 7–10 днів. Перед використанням розведіть отриману рідину водою у співвідношенні 1:10 та полийте рослини під корінь.

Що варто пам'ятати

Для використання на городі підходить лише трава, яка не оброблялася гербіцидами чи іншими хімічними препаратами. Також бажано уникати рослин із насінням бур'янів, щоб не поширювати їх по ділянці.