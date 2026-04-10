Нагар на сковорідці – одна з найпоширеніших проблем на кухні, яка з часом лише посилюється. Іноді позбутися від застарілого шару жиру доволі важко, проте існує простий спосіб, який швидко поверне сковорідці чистоту. «Добрі новини» розповідають, як очистити сковорідку від нагару.

Як очистити сковорідку від нагару?

Для приготування ефективного засобу знадобляться доступні інгредієнти:

Харчова сода – 1 склянка. Гірчиця – 1 склянка. Пральний порошок – 1 склянка. Вода – 5 літрів.

Усі компоненти потрібно змішати у великій місткості з водою, яку можна ставити на плиту. Сковорідку слід занурити у розчин і прокип’ятити орієнтовно одну годину. Після цього поверхню потрібно очистити щіткою або металевою губкою, а проблемні ділянки можна обережно підчепити ножем.

Після такої обробки нагар стане дуже м’яким і почне легко відходити шматками, що значно спрощує очищення.