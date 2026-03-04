Щоб зрозуміти, коли потрібно міняти сковорідку, потрібно згадати головну особливість такого посуду

Сковорода з антипригарним покриттям – це зручний кухонний інструмент, але навіть вона не служить вічно. Тому щоб не зіпсувати страви, важливо знати, коли покриття вже втратило свої властивості та потребує заміни. УНІАН розповідає, коли потрібно міняти сковороду з антипригарним покриттям.

Як зрозуміти, що пора міняти сковороду?

Щоб зрозуміти, коли потрібно міняти сковорідку, потрібно згадати головну особливість такого посуду. Такі сковорідки зроблені для того, щоб при готуванні їжа не пригорала. І з часом спеціальне покриття може відколюватися, тоншати.

Тому коли ви побачите, що їжа почала пригорати, а сама сковорідка – неприємно пахнути, її час міняти. Щоб продовжити життя покриття, намагайтеся не дряпати його гострими предметами, використовуйте дерев’яні, пластикові або силіконові лопатки.

Як довго можна використовувати сковороду?

Експерти вважають, що звичайні сковорідки з антипригарним покриттям, в середньому, варто використовувати не більше 1-2 років. Якщо ви купили сковорідку з посиленим антипригарним покриттям, то воно може протриматися довше, приблизно від 2 до 5 років.