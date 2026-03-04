Перш ніж братися до роботи, переконайтеся, що рослина справді цього потребує

Пересадка – це випробування для рослини. Не варто турбувати її в період цвітіння або взимку, коли більшість видів перебуває у стані спокою. Найсприятливіший час – весна та початок літа, коли активізуються процеси росту і відновлення відбувається швидше. Як правильно пересаджувати кімнатні рослини, пише Buketio.

Як підготуватися до пересадки

Перш ніж братися до роботи, переконайтеся, що рослина справді цього потребує. Якщо вода після поливу швидко проходить крізь ґрунт, коріння видно з отворів на дні горщика або рослина давно не оновлювала субстрат – час діяти.

За кілька днів до процедури полийте рослину, щоб земляна грудка була злегка волога. Так легше дістати її з горщика без пошкоджень. Огляньте листя і стебла: вони мають бути без ознак хвороб і шкідників.

Для роботи знадобляться новий горщик трохи більшого розміру, відповідний субстрат, дренажний матеріал, чисті ножиці або секатор і невелика паличка для розпушування ґрунту.

Покрокова інструкція пересадки

Вибір горщика

Новий горщик має бути більшим за попередній лише на кілька сантиметрів у діаметрі. Надто просторий контейнер може призвести до перезволоження ґрунту та загнивання коріння, адже рослина не зможе швидко освоїти весь об’єм. Обов’язкова умова – наявність отворів для стікання води.

Підготовка субстрату

Кожен вид має власні вимоги до складу ґрунту. Сукулентам потрібен легкий і проникний субстрат, орхідеям – спеціальна кора, декоративно-листяним видам підійде універсальна суміш. За бажанням субстрат можна знезаразити, прогрівши його в духовці або обробивши слабким розчином марганцівки.

Дренажний шар

На дно горщика насипте шар керамзиту або дрібної гальки завтовшки кілька сантиметрів. Це допоможе уникнути застою води і захистить кореневу систему від гниття.

Акуратне виймання рослини

Обережно стисніть стінки старого горщика і вийміть рослину разом із земляною грудкою, притримуючи її біля основи стебла. Якщо коріння сильно переплелося, можна злегка розпушити його дерев’яною паличкою. Пошкоджені або підгнилі ділянки обріжте чистим інструментом і присипте подрібненим деревним вугіллям.

Посадка в новий горщик

Насипте невелику кількість субстрату поверх дренажу, встановіть рослину по центру і поступово заповнюйте порожнини свіжою землею. Ґрунт ущільнюйте обережно, без надмірного натиску. Важливо не заглиблювати рослину більше, ніж вона росла раніше. Залиште невеликий простір до краю горщика для зручного поливу.

Перший полив

Після пересадки зволожте ґрунт помірно, щоб вода з’явилася у піддоні. Надалі дайте рослині час адаптуватися і не поспішайте з підживленням. Добрива краще вносити лише через кілька тижнів.

Поширені помилки

Найчастіше проблеми виникають через надто великий горщик, відсутність дренажу або грубе поводження з корінням. Небажано пересаджувати рослину в період спокою чи використовувати старий, невідомого походження ґрунт. Також небезпечним є надмірний полив одразу після процедури.

Ознаки, що рослині тісно

Про потребу в пересадці свідчать корені, які виглядають із дренажних отворів, швидке пересихання ґрунту, уповільнення росту та зміна вигляду листя. Якщо рослина перебуває в одному горщику понад два роки, варто перевірити стан її кореневої системи.

Чи однакові правила для всіх

Різні види мають власні особливості. Деяким достатньо замінити лише верхній шар ґрунту, особливо якщо йдеться про великі екземпляри. Сукуленти не потребують частого оновлення субстрату, тоді як швидкорослі тропічні рослини можуть вимагати щорічної пересадки. Орієнтуватися варто передусім на стан конкретної рослини.

Поради для успішної пересадки

Не пересаджуйте ослаблені рослини без попереднього відновлення. Завжди використовуйте дренажний шар. У перші тижні забезпечте помірний полив і розсіяне освітлення. Обирайте якісний субстрат і чистий інструмент. Спостерігайте за рослиною після пересадки, вона підкаже, чи все зроблено правильно.