Орхідея вважається однією з найефектніших кімнатних рослин, проте її цвітіння іноді доводиться чекати місяцями. Навіть за належного освітлення, поливу та якісного субстрату вона може не формувати квітконосів. У такому разі рослині часто бракує поживних речовин для відновлення сил. Існує простий домашній спосіб підтримати орхідею за допомогою звичайної картоплі, про який пише Oboz.ua.

Чому орхідея припиняє цвісти

Після тривалого періоду цвітіння рослина виснажується. Листя може втрачати пружність і блиск, а нові бутони не з’являються. Це свідчить про нестачу калію та інших мікроелементів, які відповідають за формування квітконосів і розвиток кореневої системи. Без додаткового живлення процеси росту сповільнюються.

Чим корисна картопля

Картопляні шкірки містять калій, крохмаль та низку корисних сполук. Калій сприяє закладанню бутонів і зміцненню коріння, а крохмаль забезпечує рослину додатковою енергією. У невеликій концентрації такий засіб діє м’яко, не перевантажуючи орхідею. Його застосовують не для поливу, а для обробки листя.

Як приготувати розчин

Візьміть свіжі, добре вимиті шкірки без пошкоджень. Подрібніть їх у блендері з 500 мл води кімнатної температури до однорідної маси. Процідіть суміш через марлю або дрібне сито. До отриманої рідини додайте ще приблизно 500 мл чистої води та ретельно перемішайте.

Як правильно застосовувати

Змочіть ватний диск або м’яку серветку в розчині. Обережно протріть кожен листок з обох боків без сильного натискання. Уникайте надмірного зволоження пазух листків. Проводьте процедуру не частіше двох разів на тиждень і спостерігайте за станом рослини.