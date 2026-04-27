Синю цибулю цінують за ніжний смак, соковитість і привабливий вигляд. Вона чудово доповнює салати, закуски та інші страви. Проте для гарного результату важливо правильно обрати сорт, який поєднує врожайність, стійкість і добрі смакові якості. Про найкращі сорти пишуть Новини.LIVE.

«Чорний принц»

Цей сорт добре підходить для вирощування у відкритому ґрунті. Він майже не утворює стрілок навіть за нестійких погодних умов. Рослина витримує короткочасне похолодання і швидко відновлюється після нього.

Цибулини мають темне лушпиння і приємний солодкуватий смак. Вони ідеальні для свіжих страв і консервації. За належного зберігання врожай може зберігатися до дев’яти місяців.

«Веселка»

Сорт середнього терміну дозрівання, приблизно 90–110 днів. Він підходить для різних регіонів і стабільно дає високий урожай.

Цибулини великі, соковиті, можуть досягати ваги до 300 грамів. Мають насичений червоно-фіолетовий колір і ніжний смак із легкою гостротою. Сорт вирізняється стійкістю до поширених захворювань і добре зберігається до пів року.

«Рубін делікатесний»

Це скоростиглий сорт, який достигає вже через 72–85 днів після посіву. Він добре пристосовується до різних кліматичних умов і підходить як для вирощування з насіння, так і з сіянки.

Його головна особливість – м’який смак і здатність не забарвлювати інші інгредієнти у стравах. Цибулини середнього розміру, щільні, з приємним рожево-фіолетовим відтінком. Сорт відзначається доброю лежкістю та універсальністю у використанні.