Виноград вважається одним із найгірших сусідів для малини

Малина добре росте лише за правильного догляду та вдалого сусідства з іншими культурами. Деякі рослини здатні пригнічувати ріст кущів, забирати поживні речовини або навіть провокувати розвиток небезпечних хвороб. Через це ягоди можуть ставати дрібними, кислими, а самі рослини – слабкими й виснаженими. Саме тому досвідчені садівники радять заздалегідь продумувати розташування культур на ділянці. Детальніше про це пише «24 Канал».

Виноград пригнічує малину

Виноград вважається одним із найгірших сусідів для малини. Його потужна коренева система активно забирає вологу та поживні речовини із ґрунту.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Через таке сусідство малинові кущі слабшають, повільніше ростуть і можуть поступово всихати.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Полуниця та суниця підвищують ризик хвороб

Полуниця і суниця мають спільні з малиною хвороби та шкідників. Крім того, вони виснажують верхній шар ґрунту, де розташована значна частина коріння малини. Через надмірну вологість і щільні посадки підвищується ризик загнивання кореневої системи.

Пасльонові культури небезпечні для коренів

Помідори, перець, баклажани та картопля можуть переносити грибкові захворювання, які небезпечні для малини. Особливо часто йдеться про кореневі гнилі та вертицильоз, через які кущі починають сохнути та швидко гинуть.

Обліпиха та бузина створюють конкуренцію

Обліпиха, бузина й деякі декоративні чагарники активно конкурують із малиною за живлення та воду. Через це рослини гірше родять, а ягоди можуть ставати менш соковитими та солодкими.

Редиска і петрушка теж небажані

На перший погляд, ці культури здаються безпечними сусідами, однак городники помічають, що поруч із ними малина росте слабше. Іноді таке сусідство навіть впливає на смак ягід та загальний стан кущів.