Мурахи не завжди шкодять рослинам безпосередньо, однак їхня активність у саду може створити чимало проблем

Мурахи часто з’являються у садах і на подвір’ях, де ростуть певні види рослин. Хоча самі по собі ці комахи не завжди завдають шкоди, їхня присутність може свідчити про інші проблеми, наприклад, зараження попелицею. Деякі рослини виділяють солодкий нектар або сприяють появі шкідників, що й приваблює мурах. Щоб уникнути непроханих «сусідів», варто знати, які культури краще не саджати поруч із житлом. Про це пише УНІАН.

Півонії

Ці декоративні квіти виробляють липкий цукровий нектар на бутонах, який активно приваблює мурах. Часто можна побачити, як комахи скупчуються навколо півоній саме в період їхнього цвітіння.

Троянди

На бутонах троянд, включно з чашолистками, утворюється нектар, що є джерелом харчування для мурах. Крім того, троянди часто уражуються попелицею, яка також сприяє зростанню популяції мурах поблизу.

Гібіскус

Ця рослина є привабливою для мурах не лише через власні властивості, а й через часте ураження попелицею. В процесі живлення попелиця виділяє так звану медвяну росу, солодку речовину, яка є основною принадою для мурах.

Соняшники

На стеблах та листі соняшників містяться позаквіткові нектарники – маленькі залози, які виділяють солодкий нектар. Це створює сприятливі умови для скупчення мурах, навіть якщо сама квітка ще не розпустилась.

Фруктові дерева

Яблуні, вишні, цитрусові та тропічні культури на кшталт манго чи гуави часто стають місцем проживання попелиці, щитівок та борошнистих червців. Усі ці шкідники виробляють солодкі виділення, що активно приваблюють мурах. За наявності таких дерев у саду слід уважно стежити за появою колоній комах.

Чому небажано саджати ці рослини біля будинку

Якщо такі рослини висаджені поруч із житлом, існує високий ризик того, що мурахи почнуть переміщатися всередину приміщення, шукаючи нові джерела їжі. Їхня присутність також ускладнює боротьбу з іншими шкідниками, з якими вони часто взаємодіють. Звісно, це не означає, що ці рослини не можна садити взагалі, але краще шукати на ділянці місця подалі від будинку.