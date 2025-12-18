фото Unsplash

Перед новорічними святами розпочинається сезон мандаринів, не тільки смачних, а й корисних фруктів. Проте іноді вони псуються буквально за лічені дні й часто причина криється в неправильному зберіганні. ТСН розповідає про найпоширеніші помилки у зберіганні мандаринів. Найпоширеніші помилки Залишати мандарини в поліетиленовому пакеті. Через це усередині накопичується волога, і на фруктах швидко з’являється цвіль. Класти в холодильник мокрі мандарини. Їх потрібно обсушити перед зберіганням. Тісно складати фрукти в посудину. Між мандаринами має залишатися простір для циркуляції повітря. Зберігати поруч з іншими фруктами. Яблука чи банани виділяють речовини, які прискорюють псування.

