Не робіть більше так: 4 помилки, через які мандарини швидко псуються
До теми
Проте іноді вони псуються буквально за лічені дні й часто причина криється в неправильному зберіганні
Перед новорічними святами розпочинається сезон мандаринів, не тільки смачних, а й корисних фруктів. Проте іноді вони псуються буквально за лічені дні й часто причина криється в неправильному зберіганні. ТСН розповідає про найпоширеніші помилки у зберіганні мандаринів.
Найпоширеніші помилки
- Залишати мандарини в поліетиленовому пакеті. Через це усередині накопичується волога, і на фруктах швидко з’являється цвіль.
- Класти в холодильник мокрі мандарини. Їх потрібно обсушити перед зберіганням.
- Тісно складати фрукти в посудину. Між мандаринами має залишатися простір для циркуляції повітря.
- Зберігати поруч з іншими фруктами. Яблука чи банани виділяють речовини, які прискорюють псування.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter