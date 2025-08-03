Як правильно висадити полуницю в серпні для раннього і рясного врожаю наступного року
Посадка полуниці в серпні – це чудовий спосіб забезпечити собі ранній і рясний урожай наступного року. Щоб рослини добре прижилися, важливо правильно підібрати місце, підготувати ґрунт і уникнути типових помилок. «Застава» пише про основні поради щодо вибору ділянки, сівозміни, підживлення та способів посадки.
Як вибрати і підготувати місце для посадки полуниці в серпні
Полуниця досить вимоглива до умов вирощування. Обирайте ділянку з такими характеристиками:
- рівна або з легким ухилом, без застою води;
- добре освітлена сонячними променями більшу частину дня;
- розташована на південному заході городу;
- ґрунт підходящий, без сильної вологи та з глибиною залягання ґрунтових вод не вище 60 см.
Уникайте низин із підтопленням, затінених ділянок і місць з близьким рівнем ґрунтових вод, це призводить до поганого врожаю й грибкових захворювань.
Поширені помилки при вирощуванні полуниці:
- загущення посадок, відсутність проріджування;
- постійне вирощування на одній ділянці більше 3-4 років;
- недостатній контроль бур’янів та рихлення ґрунту;
- посадка після культур із подібними захворюваннями (пасленові, капуста);
- ігнорування внесення органічних та мінеральних добрив;
- відмова від пересадки або оновлення насаджень.
Сівозміна: що садити перед полуницею і після неї
Найкращі попередники:
- сидерати (гірчиця, ріпак, гречка);
- бобові;
- зелень (салат, шпинат, щавель);
- цибуля, часник, морква, редис.
Не варто садити після:
- пасльонових культур (томат, баклажан, перець);
- огірків, кабачків, гарбузів, капусти і топінамбура;
- поряд з малиною або шипшиною, через спільних шкідників.
Підготовка ґрунту під посадку
Тип ґрунту. Ідеально – легкі супіщані чи суглинкові ґрунти. На важких ґрунтах додавайте річковий пісок (2-3 відра на 1 м²), а на піщаних – перегній (2-3 відра на 1 м²).
Добрива на 1 м²:
- перегній – 1 відро;
- суперфосфат – 2 коробки сірників;
- сульфат калію – 1 ст. ложка.
Рівномірно розподіліть по ділянці, перекопайте і дайте постояти 14-20 днів.
Кислотність ґрунту (рН 5,5-6,0)
Для кислого ґрунту необхідне вапнування:
- легкі ґрунти – 150-200 г/м²;
- важкі – 500-700 г/м².
Вапнуйте за 4-6 місяців до посадки, використовуючи доломітове борошно або пушонку. Для перевірки кислотності підійдуть лакмусові смужки або оцет (якщо з’являються бульбашки, кислотність нормальна).
Як підготувати грядки
Для рівнинних ділянок: ряди через 65-70 см (один ряд), або через 80 см (двохрядкова схема). Відстань між кущами орієнтуйте за сортом. Обов’язково вирийте борозни глибиною 15-20 см для відводу надлишкової води – це допомагає уникнути грибкових хвороб.
Для заболочених ділянок: очищення ділянки від бур’янів і верхнього шару ґрунту. Установка бордюрів висотою 20-25 см. Формування шару: дренаж (бита цегла, керамзит), захисна сітка від гризунів, а потім ґрунт і добрива.