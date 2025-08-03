Полуниця досить вимоглива до умов вирощування

Посадка полуниці в серпні – це чудовий спосіб забезпечити собі ранній і рясний урожай наступного року. Щоб рослини добре прижилися, важливо правильно підібрати місце, підготувати ґрунт і уникнути типових помилок. «Застава» пише про основні поради щодо вибору ділянки, сівозміни, підживлення та способів посадки.

Як вибрати і підготувати місце для посадки полуниці в серпні

Полуниця досить вимоглива до умов вирощування. Обирайте ділянку з такими характеристиками:

рівна або з легким ухилом , без застою води;

, без застою води; добре освітлена сонячними променями більшу частину дня;

сонячними променями більшу частину дня; розташована на південному заході городу;

городу; ґрунт підходящий, без сильної вологи та з глибиною залягання ґрунтових вод не вище 60 см.

Уникайте низин із підтопленням, затінених ділянок і місць з близьким рівнем ґрунтових вод, це призводить до поганого врожаю й грибкових захворювань.

Поширені помилки при вирощуванні полуниці:

загущення посадок, відсутність проріджування;

постійне вирощування на одній ділянці більше 3-4 років;

недостатній контроль бур’янів та рихлення ґрунту;

посадка після культур із подібними захворюваннями (пасленові, капуста);

ігнорування внесення органічних та мінеральних добрив;

відмова від пересадки або оновлення насаджень.

Сівозміна: що садити перед полуницею і після неї

Найкращі попередники:

сидерати (гірчиця, ріпак, гречка);

бобові;

зелень (салат, шпинат, щавель);

цибуля, часник, морква, редис.

Не варто садити після:

пасльонових культур (томат, баклажан, перець);

огірків, кабачків, гарбузів, капусти і топінамбура;

поряд з малиною або шипшиною, через спільних шкідників.

Підготовка ґрунту під посадку

Тип ґрунту. Ідеально – легкі супіщані чи суглинкові ґрунти. На важких ґрунтах додавайте річковий пісок (2-3 відра на 1 м²), а на піщаних – перегній (2-3 відра на 1 м²).

Добрива на 1 м²:

перегній – 1 відро;

суперфосфат – 2 коробки сірників;

сульфат калію – 1 ст. ложка.

Рівномірно розподіліть по ділянці, перекопайте і дайте постояти 14-20 днів.

Кислотність ґрунту (рН 5,5-6,0)

Для кислого ґрунту необхідне вапнування:

легкі ґрунти – 150-200 г/м²;

важкі – 500-700 г/м².

Вапнуйте за 4-6 місяців до посадки, використовуючи доломітове борошно або пушонку. Для перевірки кислотності підійдуть лакмусові смужки або оцет (якщо з’являються бульбашки, кислотність нормальна).

Як підготувати грядки

Для рівнинних ділянок: ряди через 65-70 см (один ряд), або через 80 см (двохрядкова схема). Відстань між кущами орієнтуйте за сортом. Обов’язково вирийте борозни глибиною 15-20 см для відводу надлишкової води – це допомагає уникнути грибкових хвороб.

Для заболочених ділянок: очищення ділянки від бур’янів і верхнього шару ґрунту. Установка бордюрів висотою 20-25 см. Формування шару: дренаж (бита цегла, керамзит), захисна сітка від гризунів, а потім ґрунт і добрива.