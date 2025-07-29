Після плодоношення полуниці потрібен особливий догля

Після того, як полуниця відплодоносила, їй потрібен особливий догляд, щоб закласти основу для наступного етапу. Саме в кінці липня важливо правильно підживити ягідні кущі, щоб зміцнити їх і допомогти підготуватися до зими. Недостатнє живлення може призвести до слабкого розвитку і зменшення врожаю наступного року. «Хочу» пише, які добрива та методи підживлення найкраще підходять для полуниці у цей період.

Як правильно підживити полуницю наприкінці липня

Після плодоношення полуниці потрібен особливий догляд. Кущі витратили багато енергії, а тепер їм потрібно підготуватися до формування квіткових бруньок на майбутній рік.

У другій половині липня рекомендується підживити полуницю органічними добривами – коров’яком або розведеним курячим послідом. Важливо використовувати не свіжі відходи, а добре настоївший розчин, щоб уникнути опіків рослин. Після приготування добрива кущі слід рясно полити цим розчином.

Крім того, полуницю потрібно підкріпити фосфором та калієм, ці елементи допоможуть сформувати міцну кореневу систему і забезпечать розвиток плодоношення. Сильне коріння дозволить рослинам успішно перезимувати та добре розвиватися навесні.