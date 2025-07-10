Після плодоношення викопайте старі кущі та знищіть їх

Сівозміна – ключовий елемент агротехніки. Рослини, що ростуть і плодоносять, поглинають із ґрунту чимало корисних речовин, тому землі потрібно відпочити та відновити родючість. Хоча квасоля, картопля та помідори можуть рости на одному місці кілька років, полуниця виснажує ґрунт особливо інтенсивно. Саме тому важливо знати, що посадити після неї, щоб зберегти баланс і отримати здоровий урожай. Про це пише Аgromarket.

Догляд за ґрунтом після полуниці

Звільнення ділянки. Після плодоношення викопайте старі кущі та знищіть їх, щоб уникнути розповсюдження хвороб і шкідників. Перекопайте ґрунт на глибину до 30 см і внесіть органічні добрива (перегній, компост).

Поверхневе мульчування. Не обов’язково видаляти все: можна покрити грядку січеною травою, зверху розсипати перепрілий компост і накрити агроволокном або поліетиленом. Під дією сонячного тепла все перетвориться на родючий перегній, а бур’яни і збудники гинуть.

Засівання сидератами. Замість пустки весною сіють гірчицю, ріпак або жито. Ці культури мають велику вегетативну масу, збагачують землю азотом і не потребують додаткових підживлень. Через літо їх скошують і заробляють в ґрунт – ідеальний спосіб оздоровити ділянку.

Що можна садити після полуниці

Після полуничної грядки добре ростуть:

морква , капуста , цибуля , зелені культури – не беруть те, що вичерпано полуницею, і не поширюють її хвороби;

, , , – не беруть те, що вичерпано полуницею, і не поширюють її хвороби; бобові (горох, квасоля, соя) – вони насичують ґрунт азотом завдяки симбіозу з бульбочковими бактеріями;

(горох, квасоля, соя) – вони насичують ґрунт азотом завдяки симбіозу з бульбочковими бактеріями; часник – має антимікробний і протигрибковий ефект, очищує землю;

– має антимікробний і протигрибковий ефект, очищує землю; кабачки, огірки, дині – придатні тільки після обробки ґрунту і підживлення;

– придатні тільки після обробки ґрунту і підживлення; петрушка, селера між грядками – ефективні для відлякування слимаків;

між грядками – ефективні для відлякування слимаків; квіти (фіалки, тюльпани, півонії) – допоможуть покращити структуру ґрунту, якщо перетворити грядку на клумбу.

Що не варто садити після полуниці

суницю;

малину;

глід, шипшину, горобину.

Висаджувати ці культури на тій же ділянці можна лише після 6 років перерви, інакше вони постраждають від спільних захворювань і шкідників.

Період відновлення ґрунту

Час відпочинку ґрунту залежить від обраного підходу: