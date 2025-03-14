Полуниця є багаторічною рослиною, однак її продуктивність знижується з кожним роком

Якщо ваша полуниця почала приносити низький урожай, це може бути сигналом, що настав час її оновити. Незважаючи на регулярне підживлення та обробку, старі чи хворі кущі вже не дадуть бажаного результату. Є кілька ознак, які вказують на необхідність заміни кущів. Детальніше про це пише ProstoWay.

Якщо ваша полуниця почала давати менший урожай, ніж раніше, або з’явилися інші проблеми, це може свідчити про необхідність заміни старих кущів. Незважаючи на те, що регулярне підживлення та обробка можуть покращити стан рослин, інколи вони не дають результату, якщо кущі вже старі або мають проблеми зі здоров'ям. Є кілька ознак, які можуть підказати, що пора оновити посадки полуниці.

Кущі старші за 5 років

Полуниця є багаторічною рослиною, однак її продуктивність знижується з кожним роком. Найкращі врожаї зазвичай дають кущі, яким 2-3 роки. Після п’яти років полуниця часто починає плодоносити все менше, ягоди стають дрібнішими, а самі рослини втрачають свою життєздатність. У такому випадку не варто витрачати час на обробки та підживлення – кращим рішенням буде заміна старих кущів новими. Якщо рослини не дають хорошого врожаю протягом кількох сезонів, варто подумати про їх оновлення.

Загнивання або засихання після гарного урожаю

Якщо після того, як ваші кущі подарували великі та смачні ягоди, рослини раптово стали в’янути, гнити або засихати, це може бути наслідком декількох причин. По-перше, надмірна вологість – як природні опади, так і надмірний полив можуть викликати загнивання коренів і стебел, що призводить до загибелі рослини. По-друге, недостатнє підживлення або незбалансовані добрива можуть ослабити рослину, і вона не зможе справлятися з власним ростом і плодоношенням, що також може призвести до її загибелі або поганого стану після плодоношення. Якщо ви спостерігаєте подібні явища, і особливо якщо це повторюється кілька років поспіль, кущі, ймовірно, потребують заміни.

Присутність «чоловічих» кущів

Ще однією важливою ознакою є наявність великої кількості «чоловічих» кущів серед ваших посадок. Це рослини, які не дають плодів, але потрібні для запилення «жіночих» кущів. «Чоловічі» кущі легко впізнати: вони мають густе і велике листя, але їхні ягоди, якщо вони і з’являються, зазвичай дрібні або поодинокі. Призначення таких рослин – забезпечення належного запилення інших кущів, що дають рясний урожай. Проте якщо ви спостерігаєте, що більшість ваших рослин – це «чоловічі» кущі, то заміна їх на продуктивніші сорти – це крок до кращого врожаю. Видалення таких рослин дозволить дати більше місця для жіночих кущів і покращити загальний стан посадок.

Мінімальний урожай і хвороби

Коли полуниця протягом кількох сезонів дає мінімальний урожай або часто хворіє, це також може бути сигналом, що кущі не здатні ефективно справлятися з усіма навантаженнями. Якщо ви помічаєте, що рослини виглядають ослабленими, на них часто з’являються плями або сліди хвороб, це також може бути ознакою того, що кущі вже вичерпали свій потенціал. Особливо важливо в такому випадку звернути увагу на коріння, яке може бути ослаблене хворобами або перевантажене старими рослинами, що також знижує врожайність.

Відсутність «нових» пагонів і відмирання молодих рослин

Ще одна важлива ознака, що вказує на потребу в заміні кущів – це відсутність нових пагонів або відмирання молодих рослин. Якщо на кущах відсутні нові паростки або ж молоді пагони засихають або не ростуть, це може свідчити про те, що рослина виснажена і більше не здатна розвиватися. Без нових пагонів ваша полуниця не буде давати здорові і сильні кущі, і з кожним роком її продуктивність буде знижуватися.