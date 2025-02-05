Для покращення врожайності варто використовувати сидерати, наприклад, гірчицю чи гречку

Планування городу – це поєднання досвіду та науки. Одним із ключових аспектів є сівозміна, або чергування культур, яке допомагає підтримувати родючість ґрунту, знижує ризик хвороб і шкідників, а також підвищує врожайність. Про основні правила сівозміни пише «РБК-Україна».

Основи сівозміни

Правильно складена схема сівозміни – це інвестиція у майбутній урожай. Вона не тільки покращує врожайність, а й знижує потребу в добривах та захисті від хвороб. Для досягнення найкращих результатів важливо експериментувати з сумісністю культур, вести записи про посадки і враховувати використання сидератів. Мудрий план – запорука успішного городу.

Основні принципи чергування культур:

не висаджуйте одну і ту саму культуру на тому ж місці протягом 2-3 років;

групуйте рослини за родинами (наприклад, пасльонові, капустяні, коренеплоди);

змішуйте «важкі» та «легкі» культури: після поглиначів поживних речовин (наприклад, капуста або огірки) саджайте відновники (бобові або сидерати);

враховуйте глибину кореневої системи: чергуйте коренеплоди (морква, буряк) з культурами з поверхневими коренями (редис, салат);

наприклад, після картоплі (пасльонові) в наступному сезоні добре посадити цибулю чи часник, які допомагають дезінфікувати ґрунт.

Групування рослин

Усі городні рослини можна поділити на кілька категорій:

поживно-вимогливі (наприклад, капуста, огірки, гарбузи) – потребують багато азоту;

(наприклад, капуста, огірки, гарбузи) – потребують багато азоту; середньо-вимогливі (помідори, перець, баклажани) – використовують поживні речовини помірно;

(помідори, перець, баклажани) – використовують поживні речовини помірно; низько-вимогливі (цибуля, салат, редис) – мають неглибокі корені;

(цибуля, салат, редис) – мають неглибокі корені; відновники (бобові, сидерати) – збагачують ґрунт азотом.

Такий поділ дозволяє організувати сівозміну так, щоб кожна культура отримувала необхідні поживні речовини, а ґрунт не виснажувався.

Приклад 4-річного циклу сівозміни

Перший рік – посадка поживно-вимогливих культур, таких як капуста або огірки. На другий рік – середньо-вимогливі рослини, наприклад, помідори чи перець, після внесення компосту. Третій рік – низько-вимогливі культури, такі як цибуля, морква або редис, які не потребують глибокого шару поживних речовин. Четвертий рік – бобові (горох, соя) або сидерати (люпин, гірчиця), які відновлюють родючість ґрунту і запобігають його виснаженню.

Додаткові методи для підвищення врожайності

Для покращення врожайності варто використовувати сидерати, наприклад, гірчицю чи гречку, які збагачують ґрунт азотом після збору основного врожаю. Мульчування соломою чи торфом допомагає зберігати вологу та контролювати ріст бур’янів. Також корисно використовувати супутні посадки для економії місця: високі рослини, такі як кукурудза, можуть створювати тінь для низьких (кабачків). Не забувайте час від часу давати ділянці «відпочинок», засіваючи її сидератами кожні 5-6 років.