Починати копати картоплю слід тоді, коли бадилля починає жовтіти та всихати

У вересні розпочинається активний період викопування картоплі. Але не кожен день підходить для цього процесу. Коли найбільш та найменш сприятливі дні для збирання картоплі у вересні пише «24 Канал».

Згідно з місячним календарем, у вересні 2024 року є дати, коли копати картоплю не рекомендується – це 3-4 та 27-28 вересня. У ці дні краще відкласти роботу, щоб не нашкодити як врожаю, так і ґрунту.

Натомість сприятливими днями вважаються 1-2, 6-11, 15-21, 23-26 і 29-30 вересня. У ці періоди краще планувати збір бульб, адже умови будуть найбільш відповідними для збереження якості врожаю.

Починати копати картоплю слід тоді, коли бадилля починає жовтіти та всихати. Це є природним сигналом, що бульби вже досягли стиглості. Додаткові ознаки: товста шкірка, яка не лущиться, відрив бульб від стебла без зусиль, а також відповідність розміру сортовим характеристикам.

Перед викопуванням не рекомендується зрізати бадилля. Його відсутність може ускладнити пошук кущів, а у випадку наявності фітофтори – сприяти поширенню інфекції на ділянці.

Також варто враховувати погодні умови. Картоплю найкраще викопувати у суху та сонячну погоду. Після збору врожаю бульби потрібно обов’язково просушити протягом 4–8 годин. Для цього їх слід розкласти в один шар і згодом перевернути, щоб забезпечити рівномірне висихання перед зберіганням.