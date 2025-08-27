Найпростіше – віддати картоплю домашнім улюбленцям або свиням

Після закінчення збору врожаю на городі часто залишається чимало бульб малих розмірів, які не знають, куди подіти. Замість викидати – краще знайти їм корисне застосування. Куди подіти малу картоплю, пише «Сільський господар».

Практичні варіанти використання дрібної картоплі

Годувати худобу або компостувати

Найпростіше – віддати картоплю домашнім улюбленцям або свиням. Якщо ж худоби немає – відправити у компостну купу. Там вона перегниє й стане цінним органічним добривом.

Підживлення ягідних кущів

Стародавній, але дуже ефективний спосіб – подрібнити дрібну картоплю, обдати її окропом і розкласти під смородиновими або малино-ягідними кущами. Зверху краще додати мульчі – тирси, сіна або перегною. Це не лише зберігає вологу, а й підвищує врожайність і солодкість ягід без мінеральних добрив.

Використати як посівний матеріал

Якщо дрібні бульби здорові, без ознак захворювань, їх можна використати для посадки наступного сезону.

Виробництво крохмалю

З некондиційної картоплі нескладно зробити власний крохмаль. Наприклад, з двох відер дрібних бульб можна отримати орієнтовно 0,5 кілограма крохмалю, корисного як у кухні, так і для побутових потреб.

Мульчування грядок

Подрібнені бульби стануть чудовою мульчею: вони затримують вологу, пригнічують бур’яни та підвищують родючість ґрунту. Розсипте їх поверх грядок – і користь, і захист культур в одному засобі.