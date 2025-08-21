За традицією, у великі серпневі свята на город не виходили

Найбільше задоволення – дістати з ґрунту великі, щільні бульби картоплі, які зберігатимуться довго та без втрат. Але досвідчені господарі застерігають: копати картоплю теж треба вчасно, і справа не лише у погоді, а й у старих перевірених прикметах, які вказують на «заборонені» дні для збору врожаю. Про них пишуть «Добрі новини».

Яких днів у серпні і вересні варто уникати

Повний Місяць

У дні повного Місяця копати картоплю не рекомендується. За народними спостереженнями, в цей час земля тягне соки до поверхні, і бульби виходять надто вологими. Така картопля схильна до гнилі, гірше зберігається і швидко проростає. Краще зачекати кілька днів, поки Місяць зменшиться і умови стануть сприятливішими.

Молодик

Ще один період, якого варто уникати, – молодик. У ці дні земля вважається порожньою, а самі рослини ослаблені. Господарі помічають, що картопля, викопана в молодик, зазвичай дрібна, менш поживна та швидко втрачає смак під час зберігання й приготування.

Післягрозові спекотні дні

Після сильної грози ґрунт надмірно вологий, а якщо після дощу різко настає спека, бульби буквально задихаються в землі. Це підвищує ризик захворювань, особливо фітофторозу. Оптимально дати землі просохнути 2-3 дні, перш ніж братись до роботи.

Церковні свята

За традицією, у великі серпневі свята на город не виходили. Особливою була заборона на копання врожаю у день Спаса. Казали, що картопля, викопана цього дня, не зберігатиметься, а в дім може прийти нужда. Навіть якщо ви не надто забобонні, ці дні – чудовий привід зробити паузу й відпочити.

Нестабільна погода: надто спекотно або холодно

Різкі температурні коливання – ще один сигнал для відкладання збору врожаю. У спеку бульби втрачають тургор і стають млявими, а в холод, навпаки, – накопичують зайву вологу. У обох випадках така картопля довго не лежатиме.