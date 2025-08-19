Не слід зберігати картоплю в щільно закритих контейнерах

Картопля – один із найпопулярніших овочів у нашому раціоні, але зберегти її в належному стані не завжди просто. Часто вона починає проростати, м’якнути або зеленіти. Щоб уникнути псування, варто дотримуватися кількох простих правил. Поруч з чим і як краще не зберігати картоплю, пише Тelegraf.

Світло – головний ворог

Під дією сонячного світла в бульбах утворюється хлорофіл, який надає їм зеленуватого відтінку. Разом з ним зростає вміст соланіну, токсичної речовини, яка погіршує смак і може бути шкідливою для здоров’я. Тому зберігати картоплю слід у темному місці.

Температура і вентиляція

Найкращі умови – прохолодне (близько +4+10 °C), темне та сухе місце з гарною вентиляцією. Ідеально, якщо це підвал, льох чи темна комора. Якщо таких умов немає, можна скористатися нижньою полицею шафи на кухні, подалі від джерел тепла.

Не слід зберігати картоплю в щільно закритих контейнерах або пакетах, їй потрібен доступ повітря. Використовуйте сітки, мішки з натуральної тканини або дерев’яні ящики з отворами.

З чим поруч не можна тримати картоплю

Популярна помилка – зберігати цибулю та картоплю разом. Ці овочі виділяють речовини, які пришвидшують дозрівання одне одного. Зокрема, цибуля виробляє газ етилен, який сприяє проростанню й псуванню картоплі. У результаті обидва продукти втрачають свої властивості значно швидше. Крім того, варто тримати картоплю подалі від яблук, часнику, капусти.