Серпень – відповідальний період у вирощуванні картоплі, особливо середньопізніх і пізніх сортів. Саме в цей час у бульбах активно накопичуються поживні речовини, тому важливо підтримати рослину, щоб підвищити врожайність та покращити якість продукції. Один із найефективніших методів – позакореневе підживлення. Детальніше про нього пише «Господа».

Найкращий ефект дає суміш на основі суперфосфату та калімагнезії або калійної солі. Таке живлення не лише сприяє кращому дозріванню, а й збільшує вміст крохмалю в ній. Як наслідок, бульби стають смачнішими, краще зберігаються і дають більший врожай.

Як приготувати розчин

Щоб приготувати розчин, потрібно на 10 літрів води взяти 3 столові ложки суперфосфату та 4 столові ложки калімагнезії. Суперфосфат спочатку настоюють у воді протягом доби, кілька разів ретельно перемішуючи. Після цього настій проціджують у чистий посуд і додають туди заздалегідь розчинену у воді калімагнезію. Важливо зробити це за 3-4 години до запланованого обприскування.

За результатами застосування такого підживлення врожайність картоплі зростає приблизно на 15%. Крім того, бульби мають кращу структуру та смак, а кількість крохмалю в них збільшується, що особливо важливо для зберігання і кулінарного використання. Це простий, але ефективний агроприйом, який варто застосовувати кожному, хто прагне отримати високий і якісний урожай.