Відповідною фазою для викопування вважається спадний Місяць.

В Україні потихеньку починає дозрівати картопля, яка є однією з найголовніших культур. Щоб зібрана картопля була в ідеальному стані та довго зберігалася, варто орієнтуватися на місячний календар. УНІАН розповідає, коли краще викопати картоплю.

Коли краще копати картоплю за місячним календарем?

Коли на кущах пожовкло бадилля та почала тріскатися земля навколо, настав час збирати врожай для тривалого зберігання. У середньому це відбувається через 90-110 днів після висаджування. Відповідною фазою для викопування вважається спадний Місяць. У цей період можна збирати не тільки картоплю, а й інші коренеплоди – моркву, цибулю, буряк або ріпу.

Найсприятливіші дні для копання картоплі у 2025 році: