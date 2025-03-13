Золу не можна додавати у лунку під час посадки картоплі

Одним із ефективних і природних способів поліпшення врожайності є використання золи. Це просте, але потужне добриво має численні переваги та допомагає покращити родючість ґрунту. Як правильно його використовувати, щоб не нашкодити картоплі, пише УНІАН.

Як використовувати золу для підживлення картоплі

Зола є природним добривом, що містить безліч корисних елементів для картоплі, таких як калій, фосфор, цинк, залізо та кремній. Це добриво значно збагачує ґрунт, сприяючи покращенню його родючості, та може підвищити врожайність на 10-15%. Також, завдяки золі, збільшується вміст крохмалю в коренеплодах.

Склад золи варіюється залежно від того, яке рослинне походження вона має. Зола, отримана від сосни чи берези, містить багато калію та фосфору і ідеально підходить для зниження кислотності ґрунту. Зола з рослин, таких як соняшник або гречка, багата на кальцій і калій, а зола з пшениці чи жита містить багато фосфору. Якщо ж зола отримана від бадилля картоплі, вона буде насичена калієм, кальцієм та незначною кількістю фосфору.

Проте зола від деревного листя не має практично жодних корисних властивостей, тому її не слід використовувати.

Для досягнення максимального ефекту, золу необхідно комбінувати з азотними добривами. Однак варто пам’ятати, що змішувати їх разом не рекомендується. При змішуванні з сульфатом амонію чи аміачною селітрою, утворюється аміак, який швидко випаровується, не приносячи користі. Зазвичай зола працює в ґрунті протягом кількох років. Її необхідно вносити в кількості 250 грамів на 1 квадратний метр і вкопувати в землю. Це не тільки покращить живлення ґрунту, але й знищить грибкові спори та колорадських жуків.

Чи можна додавати золу прямо в лунку при посадці картоплі

Варто зазначити, що золу не можна бездумно додавати безпосередньо в лунку під час посадки картоплі. Причиною цього є те, що зола може обпекти коріння рослин, що може призвести до їх загибелі. Також варто бути обережними, якщо у вас лужний ґрунт. Як експеримент, можна спробувати додати по одній столовій ложці золи в лунку, але її необхідно добре змішати з ґрунтом.

Золу можна використовувати при першому підгортанні або початку бутонізації, змішуючи її з ґрунтом. У такому разі додається приблизно дві столові ложки на кожен кущ картоплі. Пізніше, під час початку бутонізації, можна збільшити дозу до півсклянки.

Зола може зберігатись довго, але для цього важливо тримати її в сухому приміщенні в герметичній упаковці, щоб зберегти її корисні властивості.