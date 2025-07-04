На відміну від більш помітних шкідників, дротяника важко виявити

Дротяник – один із найнебезпечніших шкідників, що загрожує картопляним грядкам. Його личинки можуть жити в землі до п’яти років, завдаючи значної шкоди врожаю: пошкоджують не лише бульби, а й корені, молоді пагони та навіть стебла. На відміну від більш помітних шкідників, дротяника важко виявити, він ховається глибоко під землею та залишає довгі ходи. Проте існує чимало способів ефективної боротьби з ним, і найкращий результат дає поєднання кількох підходів, пише «24 Канал».

Ознаки та загроза

Личинки жука-ковалика, відомі як дротяники, мають жовтувато-коричневий колір, тверде тіло і досягають довжини близько 3 см. Самка відкладає до 200 яєць за сезон, і якщо не втрутитися вчасно, одна ділянка може перетворитися на вогнище зараження. Найнеприємніше – ураження помітне лише під час збирання врожаю, коли бульби виявляються проїденими зсередини.

Ефективні методи боротьби з дротяником

Сівозміна з відлякувальними рослинами

Посадка культур, запах яких не до вподоби шкіднику, – один із найпростіших і природних методів. У міжряддях з картоплею висаджуйте:

гірчицю;

люпин;

люцерну;

чорнобривці.

Ці рослини відлякують личинок і зменшують їх чисельність.

Настої проти шкідника

Настій чистотілу – натуральний засіб, який можна використати для поливу ґрунту. П’ять кущів подрібненого чистотілу залити 10 літрами теплої води, настояти 15 хвилин і полити грядки. Працюйте в рукавичках, чистотіл може викликати подразнення шкіри.

Підживлення та добрива

Азотні добрива мають подвійний ефект: сприяють росту картоплі та шкодять личинкам дротяника. Особливо корисні на початкових етапах розвитку рослин. Однак на пізніх фазах краще зменшити азот, щоб не стимулювати зайвий ріст зеленої маси на шкоду бульбам.

Регулярне посипання міжрядь золою не лише відлякує шкідника, а й збагачує землю мінералами.

Залучення природних ворогів

Шпаки, дрозди, синиці та граки – природні союзники у боротьбі з дротяником. Щоб привабити птахів, можна повісити годівнички або створити для них сприятливі умови на ділянці. Вони активно шукають личинок у верхніх шарах ґрунту.

Осіннє перекопування

Пізньої осені перед настанням заморозків глибоко перекопайте ґрунт. Личинки опиняться ближче до поверхні та загинуть від холоду. Особливо ефективно це поєднати зі знищенням бур’янів, особливо пирію, у його коренях часто мешкають дротяники.