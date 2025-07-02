Багато городників уникають хімії, віддаючи перевагу м’яким, але дієвим засобам

Капуста – улюблений делікатес для гусениць і слимаків, які здатні знищити врожай за лічені дні. Щоб уникнути пошкоджених і недорозвинених качанів, варто вчасно вжити заходів. «Сад та город» пише про основні способи боротьби зі шкідниками: від щадних до радикальних.

Щадні методи

Багато городників уникають хімії, віддаючи перевагу м’яким, але дієвим засобам. Наприклад, лужний розчин можна вилити прямо на капусту. Ефективні також настої цибулиння, часнику, тютюнового пилу, гірчиці (100 г на 10 л води) та посипання ґрунту суперфосфатом або вапном.

Для боротьби зі слимаками добре працюють бар’єри з подрібненої яєчної шкаралупи, піску чи горіхових шкаралуп. Вони заважають паразитам повзати і пошкоджують їхнє тіло.

Біопрепарати

Біозасоби, як-от «Актофіт», «Авертин-N» або «Аверсектин-С», безпечні для людей і тварин. Вони містять бактерії або грибки, що діють на нервову систему шкідників. Ефект настає вже через кілька годин. Препарати краще застосовувати на ранніх етапах появи паразитів.

Хімічні засоби

Використовувати хімію на капусті слід з обережністю. Через щільну структуру качана залишки препаратів можуть зберігатися довго. Якщо щадні методи не допомогли, допускається обробка метальдегідом (гранули проти слимаків) у перші тижні після висадки, до завивання качанів. Але пам’ятайте: метальдегід отруйний для тварин і людей.

Народні засоби

Популярністю користуються перевірені рецепти:

зола та сода – обробляють ґрунт і листя;

– обробляють ґрунт і листя; оцет і сіль – 1 ст. л. оцту та 2 ст. л. солі на 10 л води;

– 1 ст. л. оцту та 2 ст. л. солі на 10 л води; настій гіркого перцю – 150 мл настоянки на 10 л води + мило;

– 150 мл настоянки на 10 л води + мило; відвари з полину, бадилля, ромашки, лопуха – природні інсектициди;

– природні інсектициди; пиво та квас – приваблюють і знищують слимаків у пастках;

– приваблюють і знищують слимаків у пастках; нашатирний спирт – розведений у співвідношенні 1:6, допомагає знищити равликів.

Профілактика

Запобігти нашестю шкідників легше, ніж боротися з ними: