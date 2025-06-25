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Щоб добриво подіяло ефективно, потрібен не тільки правильний вибір складу

Збалансований підхід до підживлення картоплі допомагає підвищити врожайність, покращити смакові якості бульб і зміцнити рослину. Щоб добриво подіяло ефективно, потрібен не тільки правильний вибір складу, а й чіткий графік внесень. Покрокова інструкція, кли вносити добрива, пише Ukr.Media. Коли вносити добрива Одразу після посадки – підживлення у цей момент підтримує формування кореневої системи та розвиток бульб. Перед цвітінням (або під час бутонізації) – забезпечує рослину необхідними елементами для формування зав’язі і смакових якостей бульб. У середині вегетації – сприяє росту бадилля та захисту від шкідників. Перед викопуванням – зміцнює бульби та покращує їх лежкість. Принципи внесення підживлення Повторювані підживлення. Оскільки живильні речовини швидко вбираються, одне внесення – недостатньо. Краще зробити декілька поміркованих, ніж одне – надмірне. Комплексний склад. Найефективніше працюють добрива, що містять мінерали (фосфор, калій, азот, цинк, марганець, магній, бор, молібден), органіку та вітаміни разом. Оцінка стану рослини. Змінений колір листя, слабке цвітіння чи його підсихання – сигнали до додаткової підгодівлі. Які добрива використовувати: мінеральні;

азот – стимулює ріст бадилля;

фосфор – особливо важливий у пізніх посадках;

калій – підтримує формування зав’язі;

мікроелементи – цинк, марганець, бор, магній – покращують смак, твердiсть і зберігання; Органічні: свіжий або трохи підсушений гній (теплим гноєвим розчином можна підживлювати під корінь);

курячий послід – розвести у воді та використати для кореневого поливу Дріжджові підживлення: живі або сухі дріжджі збагачують ґрунт цинком, залізом, магнієм;

розводять у теплій воді з цукром, настоюють кілька годин, потім виливають під корінь Методи внесення Кореневе підживлення. Після посадки: сухі чи органічні добрива (аміачна селітра, нітроамофоска) вносяться у посадкову лунку на глибину до 20 см, щоб бульби не піднімалися при проростанні. В середині сезону: розчини для поливу у кореневу зону для стимуляції росту. Позакореневе підживлення. Обприскування листя під час вегетації сприяє швидкому засвоєнню через стебло. Ефективні склади – з фосфором, калієм, магнієм, а також азотом. Біостимулятори та антистресанти в складі обприскувань забезпечують стійкість до шкідників та підвищують загальний тонус рослин. Графік і дози одразу при посадці : 5 кг нітроамофоски і 3 кг аміачної селітри на гектар (9 г і 6 г відповідно на м²) вносяться у лунку;

перед цвітінням: через тиждень після бутонізації під кожен кущ – 20 г калію і 20 г суперфосфату в 10 літрах води.

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