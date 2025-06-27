Перші ознаки ураження – скручене донизу листя та викривлені верхівки

Попелиця – один із найнебезпечніших шкідників для огірків, особливо в теплу пору року. Серед багатьох видів найбільше шкоди завдає баштанна попелиця. Вона утворює щільні колонії на зворотному боці листя, тому на перших етапах її помітити важко. Харчується шкідник соками молодих стебел і листків, прокушуючи ніжні тканини рослини. Що з нею робити, пише «Флористікс».

Перші ознаки ураження – скручене донизу листя та викривлені верхівки. Рослина зупиняється в рості, міжвузля стають коротшими, а врожайність падає. Якщо вчасно не втрутитися, попелиця може повністю знищити огіркові посадки. До того ж вона є переносником вірусів, які практично неможливо вилікувати.

Безпечні методи боротьби з попелицею

Гірчичний настій. Для приготування настою залийте 100 г сухої гірчиці 3 л окропу й залиште настоюватися на 5-6 годин. Потім обережно злийте рідину (без осаду) в обприскувач. Долийте води до 10 л, додайте 5 столових ложок миючого засобу та 3 ложки рослинної олії. Обприскуйте огірки після заходу сонця, звертаючи увагу на нижню частину листя. Перед обробкою бажано прибрати уражене нижнє листя.

Содовий розчин. Розчиніть 3 столові ложки харчової соди в 10 л води, додайте 5 ложок мила й 3 ложки рослинної олії. Такий засіб діє як інсектицид і профілактика грибкових захворювань, а також сприяє продовженню плодоношення. Обробку також краще проводити ввечері.

Нашатирний спирт (аміак). Змішайте 50 мл 10% аміаку з 10 л води, додайте 5 ложок рідкого мила та 3 ложки олії. Мило допомагає розчину триматися на листках, а олія утворює плівку на комахах, перекриваючи їм дихання. Проведіть 2-3 обробки з інтервалом у 3-4 дні. Змінюйте засоби для запобігання звиканню шкідника.

Що робити, якщо попелиця розмножилася масово

У разі сильного зараження варто скористатися біопрепаратами, які безпечні для людини й мають короткий термін очікування. Наприклад, «Фітоверм» або «Бітоксибацилін» дозволяють збирати врожай уже через 5 днів після обробки.

Якщо шкідника забагато, і м’які засоби не дають результату, можна застосувати хімічні препарати, зокрема «Актару». Проте варто пам’ятати, що після її використання плоди не можна вживати в їжу щонайменше 3 тижні.