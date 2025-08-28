Одним із найпростіших варіантів є збирання сухого бадилля

Після збору урожаю картоплі постає питання: куди подіти бадилля? Дехто просто складає його в купу і спалює разом із садовим сміттям. Але існують більш корисні й екологічні способи використання цих залишків, пише ProstoWay.

Сушіння й спалювання для отримання попелу

Одним із найпростіших варіантів є збирання сухого бадилля окремо від інших рослинних решток. До купи можна додати й інші здорові пасльонові – томати, перець, баклажани. Головне – переконатися, що рослини не мають ознак хвороб.

За осінь вся маса висохне, і її можна буде спалити. У результаті ви отримаєте чистий деревний попіл – чудове органічне добриво, багате на калій і фосфор. Воно абсолютно безпечне для більшості садових культур.

Приготування настою для обробки рослин

Якщо ви використовуєте настої з томатного бадилля, вам підійде і зелень картоплі. Це родинні культури, тож властивості у них подібні.

Подрібніть свіже бадилля, складіть у будь-яку ємність (наприклад, у відро), залийте водою та залиште на 5-7 днів настоюватися. Після цього процідіть рідину, а при необхідності – розведіть водою. Такий настій можна використовувати для обробки рослин у боротьбі з деякими шкідниками.

Використання як мульчі

Ще один спосіб – це застосування бадилля як мульчі. Тонким шаром викладайте залишки навколо дерев або кущів. Протягом зими органічні рештки перегниють, покращать структуру ґрунту та водночас допоможуть відлякати дрібних шкідників, зокрема мишей.