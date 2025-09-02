Ретельне обрізання допомагає зменшити кількість шкідників

Осінь – найкращий час для обробки дерев у саду від хвороб і шкідників. Використання препаратів у цей період є безпечними, адже плоди вже не піддаються хімічному впливу. Завчасна обробка допоможе захистити дерева від парші, гнилі, борошнистої роси та інших проблем, щоб наступного сезону отримати щедрий врожай. Чим обробити дерева, пише ТСН.

Які хвороби та яких шкідників знищують восени

Сад можуть уражати:

грибкові захворювання (наприклад, парша, фітофтора, кокомікоз, борошниста роса, іржа, гниль);

бактеріальні хвороби (наприклад, бактеріальний опік, некроз);

вірусні інфекції (мозаїчна кільчастість, відьмина мітла, махровість, віспа тощо), які лікуванню не піддаються, уражені частини рослин краще видалити й спалити.

Серед шкідників варто виділити листоїдів (білянка, совки), рослинно-соковитискувачів (попелиця, павутинний кліщ, білокрилка), а також численних інших: хоботників, нематод, листоверток, щитівок, галиць і багатьох інших.

Як правильно підготувати сад до зими

Ретельне обрізання допомагає зменшити кількість шкідників шляхом видалення хворих або зайвих пагонів. Але для повного знищення паразитів необхідні додаткові заходи: очищення кори, обприскування та побілка.

Очищення стовбура краще зробити вручну. Якщо дереву понад шість років, краще використовувати металеву щітку. Усі пошкодження і тріщини закривають садовим варом.

Які засоби ефективні для осінньої обробки

Сечовина (азот): 500-700 г на 10 л води. Обприскують дерево і ґрунт для боротьби з грибками, паршею.

Мідний купорос: 100 г на 1 л води. Допомагає при гнилі, плямистості, борошнистій росі. Розхід: 2 л суміші для молодих, до 10 л для більших дерев.

Залізний купорос: 1 кг на 15 л води. Ефективний проти лишайників, моху, парші, збагачує залізом.

Фунгіциди: такі як «Хорус» або колоїдна сірка. Використовуються для лікування моніліозу, кучерявості листя і навіть для відлякування гризунів.

Бордоська суміш: 200 г мідного купоросу, 10 л води, 200 г гашеного вапна, розраховане на 10 л ще води. Допомагає у боротьбі із паршею й гнилями.

Основна рекомендація – проводити обробку у суху, безвітряну погоду до перших сильних морозів.

Осіння побілка: додатковий рівень захисту

Перед побілкою необхідно розладнати сміття біля стовбура, очистити кору, закрити тріщини, устелити навколо плівку для збору шкідників.

Декілька рецептів для побілки:

80 г казеїнового клею, 3 кг вапна, 500 г мідного купоросу розчинити у воді до консистенції сметани. 1 кг глини, 2 кг гашеного вапна, 250 г мідного купоросу і трохи гною.

Для підвищення ефективності можна додати інсектицид або купорос. Побілка створює захисний шар, що допомагає знищувати мікроорганізми, а також захищає від шкідників у зимовий період.