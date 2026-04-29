Домашні чебуреки цінують за тонке хрустке тісто, рум’яну скоринку та характерні бульбашки після смаження. Однак не завжди вдається отримати такий результат: тісто може залишатися блідим, м’яким або без апетитної структури. Pixel Inform розповідає, як зробити ідеальне тісто для чебуреків.

Що потрібно додати у тісто?

Секретним компонентом для ідеального тіста є цукровий пісок. Достатньо додати в борошняну основу одну дрібку цукру – і зовнішній вигляд майбутньої страви стане ідеальним.

Завдяки цукру тісто під час смаження краще підрум’янюється. У результаті чебуреки набувають красивого золотистого кольору, а скоринка виходить більш хрусткою.

Крім того, невелика кількість цукру допомагає збалансувати смак страви та замаскувати гіркоту, яка іноді може з’являтися під час приготування чебуреків.