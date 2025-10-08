Цей метод гарантує, що картопля вийде з фритюрниці з хрусткою скоринкою

Іноді кухарі заморожують картоплю перед тим, як смажити її. Це може здаватися дивним, але цей метод і справді працює. «24 канал» розповідає, навіщо це робити.

Навіщо перед смаженням заморожувати картоплю?

Цей метод гарантує, що картопля вийде з фритюрниці з хрусткою скоринкою, зберігаючи при цьому м’яку та ніжку внутрішню частину. І хоча цей метод особливо ефективний для приготування картоплі фрі, його можна адаптувати і для традиційного смаження на сковороді.

Завдяки заморожуванню картопля швидше утворить захисну скоринку, яка запобігатиме вбиранню жиру всередину.

Як це зробити правильно?

Спочатку картоплю потрібно підготувати: помити, почистити та нарізати соломкою. Потім перекладіть її в каструлю із чистою водою, щоб вона не потемніла, поки готуєте маринад. Для маринаду візьміть воду та додайте сіль та цукор. Коли інгредієнти розчиняться, додайте маринад у картоплю на 20 хвилин. Тепер потрібно зачекати до моменту, коли вода стане каламутною – як тільки це сталося, злийте її та обсушіть картоплю. Після цього покладіть суху картоплю на 1,5 години в морозилку та повністю заморозьте. Після цього ви можете її смажити.