Ці незвичайні чебуреки готують без тіста, використовуючи замість нього тонкий шар курячого фаршу. Усередині ховається соковита начинка з обсмажених печериць, бекону та розплавленого сиру. Страва виходить ситною, ароматною та з апетитною рум’яною скоринкою. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Курячий фарш 500 г Печериці 200 г Бекон 100–150 г Твердий сир 100 г Сметана 15% 1–2 ст. л. Сіль до смаку Чорний мелений перець до смаку Мелена паприка до смаку Суміш спецій до смаку

Спосіб приготування:

Крок 1 Почистьте печериці від забруднень і наріжте невеликими шматочками. Бекон наріжте смужками або кубиками.

Крок 2 Розігрійте сковороду та викладіть гриби. Обсмажуйте на середньому вогні, помішуючи, поки не випарується зайва рідина. Додайте бекон і готуйте ще кілька хвилин до легкого підрум’янення.

Крок 3 Натріть твердий сир. Зніміть сковороду з вогню, додайте до грибів і бекону сир та сметану. Перемішайте, приправте чорним перцем і спеціями. За потреби додайте ще трохи сметани. Сіль використовуйте після того, як скуштуєте начинку, адже бекон і сир – уже солоні. Перекладіть начинку в миску та залиште охолоджуватися. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Приправте курячий фарш сіллю, чорним перцем і паприкою. Добре вимішайте до однорідної, трохи в’язкої консистенції та розділіть на чотири однакові частини.

Крок 5 Розігрійте духовку до 180 °C. Підготуйте чотири шматки пергаменту. Викладіть на кожен порцію фаршу та змоченими водою руками зробіть прямокутний пласт завтовшки 5–7 мм. Стежте, щоб у м’ясній основі не було отворів.

Крок 6 Розподіліть охолоджену начинку по центру кожного м’ясного пласта, залишаючи краї вільними. За допомогою пергаменту загорніть один край фаршу на начинку, обережно відділіть папір, а потім так само загорніть протилежний край. Закрийте боки та ретельно з’єднайте всі шви змоченими пальцями, щоб начинка не витікала під час запікання.

Крок 7 Викладіть сформовані чебуреки швом донизу на деко, застелене пергаментом. Залиште між ними невеликі проміжки та поставте в розігріту духовку.