Чебуреки без тіста з курячого фаршу, грибів і бекону. Рецепт дня
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Ці незвичайні чебуреки готують без тіста, використовуючи замість нього тонкий шар курячого фаршу. Усередині ховається соковита начинка з обсмажених печериць, бекону та розплавленого сиру. Страва виходить ситною, ароматною та з апетитною рум’яною скоринкою. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Курячий фарш
|500 г
|Печериці
|200 г
|Бекон
|100–150 г
|Твердий сир
|100 г
|Сметана 15%
|1–2 ст. л.
|Сіль
|до смаку
|Чорний мелений перець
|до смаку
|Мелена паприка
|до смаку
|Суміш спецій
|до смаку
Спосіб приготування:
Крок 1
Почистьте печериці від забруднень і наріжте невеликими шматочками. Бекон наріжте смужками або кубиками.
Крок 2
Розігрійте сковороду та викладіть гриби. Обсмажуйте на середньому вогні, помішуючи, поки не випарується зайва рідина. Додайте бекон і готуйте ще кілька хвилин до легкого підрум’янення.
Крок 3
Натріть твердий сир. Зніміть сковороду з вогню, додайте до грибів і бекону сир та сметану. Перемішайте, приправте чорним перцем і спеціями. За потреби додайте ще трохи сметани. Сіль використовуйте після того, як скуштуєте начинку, адже бекон і сир – уже солоні. Перекладіть начинку в миску та залиште охолоджуватися.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Приправте курячий фарш сіллю, чорним перцем і паприкою. Добре вимішайте до однорідної, трохи в’язкої консистенції та розділіть на чотири однакові частини.
Крок 5
Розігрійте духовку до 180 °C. Підготуйте чотири шматки пергаменту. Викладіть на кожен порцію фаршу та змоченими водою руками зробіть прямокутний пласт завтовшки 5–7 мм. Стежте, щоб у м’ясній основі не було отворів.
Крок 6
Розподіліть охолоджену начинку по центру кожного м’ясного пласта, залишаючи краї вільними. За допомогою пергаменту загорніть один край фаршу на начинку, обережно відділіть папір, а потім так само загорніть протилежний край. Закрийте боки та ретельно з’єднайте всі шви змоченими пальцями, щоб начинка не витікала під час запікання.
Крок 7
Викладіть сформовані чебуреки швом донизу на деко, застелене пергаментом. Залиште між ними невеликі проміжки та поставте в розігріту духовку.
Крок 8
Запікайте 30–35 хвилин, доки курячий фарш повністю приготується, а поверхня злегка підрум’яниться. Дістаньте страву з духовки та залиште на 5 хвилин, після чого обережно перекладіть на тарілки.