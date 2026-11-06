Якщо хочеться домашньої піци, але немає часу готувати тісто, скористайтеся тонким лавашем. З нього можна швидко зробити основу для соковитої піци з ковбасою, помідорами та розплавленим сиром. Така страва стане чудовим варіантом для швидкого сніданку, перекусу або вечері. Рецепт публікує сайт Shuba.

Інгредієнти Лаваш 2 шт. Ковбаса 50 г Помідор 1/2 шт. Твердий сир 200 г Кетчуп 1 ст. л. Майонез 1 ст. л. Спосіб приготування: Крок 1 Наріжте ковбасу кружальцями або невеликими шматочками. Помідор наріжте тонкими скибочками, а твердий сир натріть на великій тертці. Крок 2 Змішайте кетчуп із майонезом до однорідності, щоб отримати соус для піци. Крок 3 Викладіть один лист лаваша у форму для запікання та рівномірно змастіть його частиною соусу. Накрийте другим листом лаваша й також покрийте його соусом. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати Крок 4 Розподіліть по поверхні ковбасу та помідори, а зверху щедро посипте тертим сиром. Крок 5 Розігрійте духовку до 180 °C і запікайте піцу 5–7 хвилин, доки сир повністю не розплавиться. Наріжте готову страву порційними шматочками та подавайте гарячою.