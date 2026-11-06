Лінива піца на лаваші за 15 хвилин. Рецепт дня
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Якщо хочеться домашньої піци, але немає часу готувати тісто, скористайтеся тонким лавашем. З нього можна швидко зробити основу для соковитої піци з ковбасою, помідорами та розплавленим сиром. Така страва стане чудовим варіантом для швидкого сніданку, перекусу або вечері. Рецепт публікує сайт Shuba.
Інгредієнти
|Лаваш
|2 шт.
|Ковбаса
|50 г
|Помідор
|1/2 шт.
|Твердий сир
|200 г
|Кетчуп
|1 ст. л.
|Майонез
|1 ст. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Наріжте ковбасу кружальцями або невеликими шматочками. Помідор наріжте тонкими скибочками, а твердий сир натріть на великій тертці.
Крок 2
Змішайте кетчуп із майонезом до однорідності, щоб отримати соус для піци.
Крок 3
Викладіть один лист лаваша у форму для запікання та рівномірно змастіть його частиною соусу. Накрийте другим листом лаваша й також покрийте його соусом.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Розподіліть по поверхні ковбасу та помідори, а зверху щедро посипте тертим сиром.
Крок 5
Розігрійте духовку до 180 °C і запікайте піцу 5–7 хвилин, доки сир повністю не розплавиться. Наріжте готову страву порційними шматочками та подавайте гарячою.